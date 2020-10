Richa Chadha ने राष्ट्रीय महिला आयोग का जताया आभार, पायल ने माफी मांगने से किया इनकार

नई दिल्लीः आखिरकार ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) को NCW की चेयरपर्सन रेखा शर्मा (Rekha Sharma) का जवाब मिल गया है. रेखा शर्मा ने उनके मानहानि के मुकदमे को लेकर जवाब दिया है.

गलत टिप्पणी पर दर्जा कराया था मानहानि का मुकदमा

ऋचा ने पायल घोष के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. इसमें उनका आरोप है कि एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में पायल ने उनके खिलाफ गलत 'बयान' दिया था. ऋचा ने अपने ट्विटर हैंडल पर आकर बताया कि उन्हें NCW की ओर से एक मेल प्राप्त हुआ है, जिसका उन्होंने आभार भी जताया है. ऋचा ने लिखा, ‘मैंने पिछला ट्वीट डिलीट कर दिया है, क्योंकि @NCW से जवाब मिल गया है. आपको सूचित करती रहूंगी. धन्यवाद.’ वह आगे कहती हैं, ‘आपके जवाब के लिए शुक्रिया @sharmarekha ma'am. मैंने पिछले ट्वीट को हटा दिया है. @NCWIndia का भी शुक्रिया.’

Have deleted the last tweet as @NCW has replied! Will keep you posted. Thank you. https://t.co/W5rv6X9fAF

एनसीडब्ल्यू का जताया आभार

इससे पहले ‘फुकरे’ की अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिये पायल घोष के खिलाफ अपनी शिकायत पर जवाब मांगा था. ऋचा ने अपने ट्विटर हैंडल से NCW की चेयरपर्सन रेखा शर्मा के साथ पायल की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, ‘मुझे अभी भी @NCWIndia से पायल के खिलाफ मेरी दर्ज शिकायत (22/9/20) को लेकर जवाब नहीं मिला है. इसमें निर्देशक के खिलाफ उनके आरोप में मेरा नाम गलत तरीके से आया है. इस मामले पर आपकी टिप्पणी के बाद मुझे विश्वास हुआ कि मेरी शिकायत को पहले दर्ज किया गया होगा.’

ये भी पढ़ेंः Aryananda Babu बनीं ‘सारेगामापा लिटिल चैंप्स’ की विजेता, मिला इतने लाख का नकद इनाम

पायल घोष ने माफी मांगने से किया इनकार

मानहानि के मामले को लेकर, पायल घोष (पायल घोष) के वकील ने कहा था कि वह ऋचा से बिना शर्त माफी मांगने के लिए सहमत हो गई थीं. हालांकि, बाद में उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया. पायल ने ट्वीट किया, ‘मेरा ऋचा से कुछ लेना-देना नहीं है. महिलाओं को एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में मुश्किल होती है. मैं इस मामले में उन्हें या खुद को परेशान नहीं करना चाहती हूं. अन्याय के खिलाफ मेरी लड़ाई सिर्फ कश्यप के साथ है और मैं पूरी तरह इस पर ध्यान देना चाहती हूं. चलो दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाते हैं.’

I am not apologizing to anyone. I have not wronged nor have I given a wrong statement about anyone. I just said what @anuragkashyap72 told me. #SorryNotSorry https://t.co/xtAJ31RnpT

— Payal Ghosh (@iampayalghosh) October 7, 2020