Riddhima Kapoor:16-17 की उम्र में ही रणबीर कपूर की बहन को मिलने लगे थे फिल्म के ऑफर, इस एक वजह से एक्टिंग से रहीं दूर

Why Riddhima Kapoor not chosen Acting: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कपूर परिवार का रुतबा क्या है वो तो हर कोई अच्छे से जानता है. परिवार का हर सदस्य मानो सुपरस्टार है. हर किसी ने अपनी मेहनत से एक अलग मुकाम हासिल किया है. लेकिन कपूर परिवार की बेटियों की बात करें तो सिर्फ करीना कपूर (Kareena Kapoor) और करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) ने ही इंडस्ट्री में कदम रखा जबकि ऋषि कपूर और नीतू कपूर (Rishi Kapoor and Neetu Kapoor) की बेटी एक्टिंग से दूर ही रहीं. हम बात कर रहे हैं रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की बहन रिद्धिमा कपूर (Riddhima kapoor) की जो अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में रही लेकिन फिर भी खुद को फिल्मों से दूर ही रखा.

कम उम्र में ही मिलने लगे थे फिल्मों के ऑफर

भले ही रिद्धिमा कपूर ने एक्टिंग की दुनिया में कभी कदम नहीं रखा लेकिन क्या आप जानते हैं कि कम उम्र में ही उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे. 16-17 साल की उम्र में जब वो लंदन में पढ़ाई कर रही थीं तभी उन्हें काफी फिल्मों के ऑफर आए थे. जब वो लंदन से लौटीं तो इसके बारे में उनकी मां ने उन्हें बताया लेकिन रिद्धिमा कभी भी एक्टिंग वर्ल्ड में नहीं जाना चाहती थीं.क्योंकि वो एक्टिंग में ना तो दिलचस्पी रखती थीं और ही जानती थीं. लंदन से लौटते ही उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन भरत साहनी के साथ शादी कर ली और अपने परिवार में बिजी हो गईं.

ज्वैलरी डिजाइनर हैं रिद्धिमा कपूर

वैसे भले ही एक्टिंग से रिद्धिमा दूर हों लेकिन ज्वैलरी डिजाइनिंग में रिद्धिमा बड़ा नाम हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें पहले ज्वैलरी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था लेकिन अपनी मां नीतू कपूर के साथ एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान वो आभूषणों के प्यार में पड़ गईं और उन्होंने कस्टम ज्वैलरी डिजाइन करवानी शुरू की. उनके डिजाइन को तब हर किसी ने खूब सराहा जिसके बाद उन्हें इस बिजनेस में उतरने का आइडिया आया. आज वो इस बिजनेस में काफी अच्छा कर रही हैं.

