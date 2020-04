Mahabharat: 'चीर हरण' सीन के बाद सोशल मीडिया पर छाईं Roopa Ganguly, लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

नई दिल्ली: देश में लगे लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर प्रचलित धार्मिक सीरियल 'महाभारत' (Mahabharat) का प्रसारण जारी है. बीआर चोपड़ा (BR Chopra) की 'महाभारत' दर्शकों के लिए फिर से प्रसारित की जा रही है. दर्शक इस सीरियल को बहुत पसंद कर रहे हैं. पिछले दिनों आपने देखा कि चौसर खेलते हुए युधिष्ठर, द्रौपदी को दाव पर लगाते हैं और हार जाते हैं. जिसके बाद दिल तोड़ने वाली द्रौपदी वस्त्रा-हरन (चीर हरण) का सीन आता है. इस सीन के दौरान द्रौपदी (Draupadi) का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस रूपा गांगुली ने कमाल की एक्टिंग की है. इस सीन के बाद ही रूपा गांगुली यानी की 'द्रौपदी' ट्विटर पर ट्रेंड करने लगीं. उनके फैंस ने रूपा गांगुली की जमकर तारिफ की. देखते हैं कुछ बेहतरीन ट्वीट...

Shree Krishna was the only man who saved Draupadi Chirharan. Vidur and vikran(young brother of Duryodhan) was the other two men who tried to stop Chirharan. Rest all were Assholes.

Also, @TheRupali has nailed it. No one can play the role of Draupadi better than her. #Mahabharat pic.twitter.com/BFGjVUXHMr

— Ruthless MS (@EngineerMs14) April 20, 2020