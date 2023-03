Naatu Naatu Oscars 2023: टीम RRR ने नाटू नाटू के लिए ऑस्कर खरीदा? इस एक्ट्रेस के मेकअप आर्टिस्ट ने किया हैरान करने वाला दावा!

Jacqueline Fernandez Makeup Artist Shaan Muttathil: ऑस्कर्स 2023 (Oscars 2023) हाल ही में हुए जिनमें भारत के 'द एलिफेंट विस्परर्स' (The Elephant Whisperers) को 'बेस्ट डॉक्यूमेंटट्री शॉर्ट' (Best Documentary Short Oscars 2023) और 'आरआरआर' के नाटू नाटू (RRR Naatu Naatu) गाने को 'बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग' (Best Original Song Oscar 2023) कैटेगरीज में अवॉर्ड दिए गए. इन दोनों कैटेगरी में भारत को पहले कभी इस तरह ऑस्कर नहीं मिला है और इसलिए इन टीम्स को इतिहास रचने के लिए और ज्यादा बधाई दी जा रही है. इस बीच, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के मेकअप आर्टिस्ट का यह हैरान करने वाला दावा है कि ऑस्कर्स 2023 बिके हुए हैं (Ocars 2023 Rigged) और टीम आरआरआर ने अपना ऑस्कर खरीदा है! आइए जानते हैं कि ये कौन है और क्या कह रहे हैं...



टीम RRR ने Naatu Naatu के लिए ऑस्कर खरीदा?

हाल ही में हुए अकादेमी अवॉर्ड्स (The Academy Awards) यानी ऑस्कर्स (Oscars 2023) में 'आरआरआर' (RRR) फिल्म के 'नाटू नाटू' (Naatu Naatu) गाने की जीत ने सभी को बहुत खुश किया है और अभी भी लोग इसका जश्न मना रहे हैं. ऐसे में, एक नई थ्योरी, या यूं कहें कि एक नया दावा सामने आया है कि टीम आरआरआर ने इस ऑस्कर को जीता नहीं है बल्कि खरीदा है. ये दावा किसने किया है और क्या कहा है, आइए पूरी बात जानते हैं. इस एक्ट्रेस के मेकअप आर्टिस्ट ने किया हैरान करने वाला दावा! आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैकलीन फर्नांडिस के मेकअप आर्टिस्ट (Jacqueline Fernandez Makeup Artist) शान मुत्ताथिल (Shaan Muttathil) ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिनमें उनका यह कहना था कि 'आरआरआर' (RRR) ने नाटू नाटू (Naatu Naatu) को जो ये 'बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग' के लिए ऑस्कर (Best Original Song Oscar) मिला है, वो टीम ने खरीदा है. सोशल मीडिया पर किया ऐसा पोस्ट शान मुत्ताथिल ने ऑस्कर्स 2023 को बिका हुआ (Oscars 2023 Rigged) बताया. मेकअप आर्टिस्ट के जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, उसे तो अब डिलीट कर दिया गया है लेकिन उसमें लिखा था- 'ये कितनी मजाकिया बात है. मुझे लगा हम सिर्फ इंडिया में अवॉर्ड्स खरीद सकते हैं लेकिन ऑस्कर्स में भी? जब पैसे हों तो हम क्या कुछ नहीं खरीद सकते हैं! ऑस्कर भी.' हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे