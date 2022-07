Akshay Kumar संग नॉटी हुईं Samantha Prabhu, ओ अंटावा गाने पर डांस करते हुए अक्षय संग कर दी ऐसी हरकत

Akshay Kumar and Samantha Prabhu Koffee With Karan 7: इस हफ्ते कॉफी विद करण (Koffee With Karan) और भी खास होने वला है क्योंकि इस बार शो में बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और साउथ की हसीना सामंथा प्रभू (Samantha Prabhu) पहुंच रही हैं. दोनों अलग-अलग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं लिहाजा दोनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर काफी कुछ रिवील करते दिखेंगे. शो का प्रोमो सामने आ चुका है वहीं इस बीच एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें सामंथा अक्षय संग ओ अंटावा गाने पर डांस करती दिख रही हैं वो भी नॉटी अंदाज में.

ओ अंटावा पर साथ थिरके अक्षय और सामंथा

कॉफी विद करण 7 के अपकमिंग एपिसोड की एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई है जिसमें सामंथा प्रभू बॉलीवुड के टॉप एक्टर अक्षय कुमार संग ओ अंटावा गाने का हुक स्टेप करती नजर आ रही हैं. दोनों एक दूसरे के साथ काफी कन्फर्टेबल है और इनका ये मजेदार डांस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

सामंथा का ये गाना हाल ही में काफी पॉपुलर हुआ था. जिसमें उनके साथ अल्लू अर्जुन थे. इस गाने ने साउथ में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा दी थी.

कॉफी विद करण में साथ नजर आएंगे दोनों

सामंथा प्रभू और अक्षय कुमार दोनों हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाले सेलेब्रिटी टॉक शो कॉफी विद करण में सा नजर आएंगे. जहां दोनों अपनी-अपनी इंडस्ट्री को लेकर तो बातें करेंगे ही वहीं पहली बार सामंथा नागा चैतन्या संग तलाक को लेकर भी काफी कुछ रिवील कर सकती हैं. दोनों ने पिछले साल अक्टूबर में अलग होने का ऐलान किया था लेकिन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ इसका खुलासा दोनों में से किसी ने भी नहीं किया. शो के एक प्रोमो मे सामंथा नाखुश शादी का कारण करण जौहर को बताती नजर आ रही हैं. यानि ये एपिसोड काफी अलग और मजेदार होने वाला है.

