उद्धव ठाकरे ने Shah Rukh Khan को दान के लिए कहा शुक्रिया, सुपरस्टार के रिएक्शन ने जीता दिल

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने गुरुवार को दरियादिली दिखाने के मामले में बाकी सारे सेलेब्स और स्टार्स को पीछे छोड़ दिया. उन्होंने गुरुवार शाम ऐलान किया कि उनकी कंपनियां कोलकाता नाइट राइडर्स, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, मीर फाउंडेशन और रेड चिलीज़ वीएफएक्स कई राहत कोषों में योगदान कर रही हैं, जिसके बाद हर तरफ उनकी वाहवाही हो रही है. अब कोरोना वायरस (Coronavirus) से चल रही इस जंग में शाहरुख भी बड़े योद्धा के तौर पर सामने आए हैं. जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने उनका धन्यवाद किया लेकिन शाहरुख खान ने इस शुक्रिया का जवाब देकर एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया है.

किंग खान को लगता है कि प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति (पीएम-केयर) फंड और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में राहत देने के लिए उन्हें धन्यवाद नहीं दिया जाना चाहिए. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जवाब देते हुए, जिन्होंने ट्विटर पर उन्हें और उनकी पत्नी गौरी खान को धन्यवाद दिया, SRK ने लिखा, "हम सभी एक परिवार के साहब हैं ... और हमें एक-दूसरे को स्वस्थ रखने के लिए एक साथ रहने की आवश्यकता है. धन्यवाद."

आपल्या मार्गदर्शनासाठी धन्यवाद! We are all a family sir....and we need to be together to keep each other healthy. Thank you. https://t.co/Yi2iFgktPZ

उन्होंने मराठी में यह भी लिखा कि इस लड़ाई में हर कोई एक साथ है और अगर सभी अपने छोटे-छोटे कदम मिलाएं तो ये मदद का एक महासागर बन जाएगी.

We don’t ever have to thank each other during times like these. We r a family. Grateful you are working so hard for Maharashtra and whenever you get alone time...do write a poem or two. Love to you. https://t.co/vXkTxEqPni

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 3, 2020