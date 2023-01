Pathaan की रिलीज से पहले भावुक हुए शाहरुख खान, ऐसी बात कहकर जीत लिया फैन्स का दिल

Shah Rukh Khan Pathaan Release: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) स्टारर पठान (Pathaan) 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है और एडवांस बुकिंग के मामले में पठान कई रिकार्ड्स बना चुकी हैं. शुरुआती आंकड़ों को देखकर ये लग रहा है कि पठान बॉक्सऑफिस पर बम्पर ओपनिंग करेगी और कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ देगी. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को इंडिया में 50 करोड़ की ओपनिंग मिल सकती है. शाहरुख खान फिल्म को लेकर दर्शकों के क्रेज को देखकर बेहद खुश हैं.

A big hug to all for making #Pathaan so loved. Those who danced, put up cut outs, bought out halls, all fan clubs, made t shirts, prayed, helped to ease issues & made it a festival. It’s good to be in theatres, feels like home. A quick #AskSRK for fun.

