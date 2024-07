जिस 'मन्नत' के आज किंग हैं शाहरुख खान, कभी उसी के आगे नाचे थे खूब; थ्रोबैक Video वायरल

Shah Rukh Khan Mannat: शाहरुख खान की ऐसे तो दुनियाभर में प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चे उनके घर मन्नत के ही होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं जिस मन्नत के आज शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) किंग हैं, उसी के आगे कभी एक्टर खूब नाचे थे. ऐसे तो बहुत सारी फिल्मों में शाहरुख खान का मन्नत दिखाई दिया है. लेकिन आज हम उस फिल्म की बात करने जा रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान खुद मन्नत के बाहर नाचते-गाते दिखाई दे रहे हैं. शाहरुख खान और जूही चावला स्टारर येस बॉस (1997) में मन्नत की झलक देखने को मिलती है. जी हां...यस बॉस के गाने चांद तारे में शाहरुख खान के मन्नत की झलक देखने को मिलती है.

1997 में आई थी शाहरुख खान-जूही चावला की येस बॉस

शाहरुख खान और जूही चावला (Juhi Chawla) की फिल्म येस बॉस 1997 में सिनेमाघरों में आई थी. इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म के गाने चांद तारे में शाहरुख खान व्हाइट शर्ट और ब्लैक सूट पहने नजर आ रहे हैं. शाहरुख एक ट्रक पर सवार हैं और पियानो बजा रहे हैं, और वह ट्रक मुंबई के अपहिल रोड पर घूम रहा है. फिर गाने में एक सीन आता है, जहां शाहरुख एक लाल विंटेज गाड़ी के बोनट पर नजर आते हैं, इसी दौरान गाने में मन्नत की झलक देखने को मिलती है.

Song Chand Taare was shot in front of Mannat when SRK was not owner of mannat after when he became star he own mannat.pic.twitter.com/rK6LHiZJlh

— MehrFar (@mehrfar_a) July 18, 2024