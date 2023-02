14YearsOnTheTop Trending: शाहरुख खान की 'पठान' ने 14 साल बाद तोड़ा आमिर खान का रिकॉर्ड, जश्न में डूबे फैंस

Pathaan Breaks Aamir Khan Record: शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की फिल्म 'पठान' (Pathaan) 25 जनवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसी मजबूत पकड़ बनाई कि लगातार कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ रही है. लेकिन अब 'पठान' फिल्म ने आमिर (Aamir Khan) खान का बॉक्स ऑफिस पर 14 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस फिल्म ने जैसे ही रिकॉर्ड तोड़ा तो फैंस आमिर खान के 14 साल तक बॉक्स ऑफिस पर टॉप में रहने का जश्न मना रहे हैं. इसी के साथ सोशल मीडिया पर #14YearsOnTheTop ट्रेंड करने लगा.

14 साल से टॉप पर हैं आमिर खान

आमिर खान की लंबे वक्त से भले ही कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई. लेकिन बावजूद इसके आमिर खान बॉक्स ऑफिस पर बीते 14 साल से टॉप पर चल रहे हैं. पढ़ने में हो सकता है कि आपको एक बार ये थोड़ा अटपटा लगे. दरअसल, आमिर खान बीते कई साल से अपना खुद रिकॉर्ड बनाते हैं और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं. जब आमिर खान की फिल्म 'गजनी' रिलीज हुई थी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इतनी ज्यादा हिट हो जाएगी. खास बात है कि 'गजनी' फिल्म के रिकॉर्ड को आमिर ने भी अपनी फिल्म '3 ईडियट्स' से तोड़ा था.

14 साल बाद शाहरुख ने तोड़ा आमिर का रिकॉर्ड

साल 2010 के बाद फैंस आमिर खान का इंतजार करने लगे थे कि वो अपना रिकॉर्ड एक बार फिर से खुद तोडे़गें. लेकिन 14 साल बाद आमिर खान का ये रिकॉर्ड किंग खान ने 'पठान' के साथ तोड़ा और अब बॉक्स ऑफिस के किंग बन गए हैं. बावजूद इसके सोशल मीडिया पर फैंस आमिर खान के 14 साल तक बॉक्स ऑफिस पर राज करने का जश्न मना रहे हैं.

