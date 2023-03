17 साल की Mumtaz से बेपनाह प्यार करते थे उम्र में 20 साल बड़े Shammi Kapoor, फिर इस वजह से खत्म हुई लव स्टोरी...

Mumtaz and Shammi Kapoor Love Story: हिंदी सिनेमा जगत की लीजेंड एक्ट्रेस मुमताज (Mumtaz) की खूबसूरती पर हर कोई फिदा था. एक्टर शम्मी कपूर (Shammi Kapoor) भी अपना मुमताज की खूबसूरती के आगे अपना दिल नहीं सभाल पाए और एक्ट्रेस के प्यार में गिरफ्तार हो गए. 17 साल की मुमताज (Mumtaz Movies) पर उम्र में 20 साल बड़े शम्मी कपूर (Shammi Kapoor Movies) का दिल आ गया था, दोनों के बीच प्यार की कहानी भी शुरू हो गई लेकिन रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सका और एक खूबसूरत लवस्टोरी का दुखद अंत हो गया...

क्यों टूटा मुमताज और शम्मी कपूर?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुमताज (Mumtaz and Shammi Kapoor Movies) ने पहली और आखिरी बार फिल्म 'ब्रह्मचारी' में शम्मी कपूर के साथ काम किया था. उसी दौरान शम्मी कपूर (Shammi Kapoor Affairs) एक्ट्रेस की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे. शम्मी कपूर (Shammi Kapoor Marriage) बड़े ही स्ट्रेटफॉरवर्ड किस्म के शख्स थे उन्होंने एक्ट्रेस मुमताज (Mumtaz Marriage) को तभी बता दिया था कि वह उनपर फिदा हो गए हैं. फिल्म के दौरान दोनों के बीच करीबी बढ़ गई और वह दोनों काफी नजदीक आ गए.

शम्मी कपूर की जिद्द से टूटा रिश्ता!

एंटरटेनमेंट खबरों की मानें तो 'ब्रह्मचारी' के बाद दोनों काफी समय तक रिलेशनशिप में भी रहे. फिर एक दिन शम्मी कपूर (Shammi Kapoor First Film) ने मुमताज के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया. मुमताज (Mumtaz First Film) उस समय केवल 17 साल की थीं, वह शम्मी कपूर (Shammi Mumtaz Love Story) के इस प्रस्ताव पर ज्यादा खुश नहीं हुईं. लेकिन शम्मी कपूर शादी की जिद्द पर अड़े रहे. तब मुमताज ने शम्मी कपूर (Mumtaz and Shammi Kapoor) का प्रपोजल ठुकरा दिया क्योंकि उस समय एक्ट्रेस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थीं औऱ शम्मी कपूर उनसे उम्र में 20 साल बड़े थे और एक सक्सेसफुल एक्टर भी थे.

