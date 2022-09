Shatrughan Sinha On KRK: शत्रुघ्न सिन्हा को आ गई जेल में बंद केआरके पर दया, एक्टर की तारीफों के बांधे पुल और कर रहे न्याय की मांग

Shatrughan Sinha Defend Kamal Rashid Khan: शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने दिल की बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं. वो अपनी बात रखने से पहले किसी से डरते नहीं और बेझिझक होकर खुद की बात रखते हैं. हाल ही में, एक्टर ने कुछ ऐसा ट्वीट किया कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि यह शत्रुघ्न (Shatrughn Sinha) ने किया है. आपको बता दें, हाल ही में शत्रुघ्न केआरके के सपोर्ट में उतरे हैं और उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं. साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके लिए न्याय की मांग भी की. हाल ही में राशिद खान मुंबई क्या उतरे उन पर सारे पुराने मामलों की एक लंबी लिस्ट जारी कर दी गई.

शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं सपोर्ट

शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा कि किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि इतने विरोध और स्ट्रगल के बाद भी KRK एक सेल्फ मेड व्यक्ति हैं. उन पर भगवान की कृपा है. उन्होंने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री और सोसायटी में जगह बनाई है. उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से वो बिना किसी डर के अपनी बात रख पाते हैं.

One should not forget that Kamal Rashid Khan @kamaalrkhan & one should always remember that despite great opposition & struggle the 'KRK' is a self made man, he has the blessings of the Almighty. He has made his place in the film industry, as well as society — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 5, 2022

on his own. His biggest asset has been his confidence, he seems to speak without any fear or favour. He doesn't shudder to speak his mind against all odds as he has the conviction & freedom of opinion/speech of any kind, within the framework of law/constitution, — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 5, 2022

even if not accepted. He seems to be a victim of conspiracy of circumstances. God Bless him! Hope, wish & pray that Kamal Rashid Khan gets justice which he deserves soon, sooner the better. Jai Hind! — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 5, 2022

न्याय की मांग की

शत्रुघ्न सिन्हा ने KRK के बेबाकपन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें संविधान के अनुसार अपने विचार रखने का अधिकार है चाहे वो किसी को पसंद आए या न आए. फिलहाल वो हालातों की साजिश का शिकार लग रहे हैं. भगवान उन्हें आशीर्वाद दे. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और मुझे उम्मीद है कि केआरके को जल्द ही न्याय मिलेगा. जितनी जल्दी न्याय मिलेगा उतना अच्छा होगा जय हिंद!

केआरके हो चुके हैं गिरफ्तार

आपको बता दें, 30 अगस्त को KRK को मुंबई एयरपोर्ट से मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बोरीवली कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया. 5 सितंबर को KRK पर दोबारा एक पुराने मामले में अरेस्ट किया गया. 2019 केस में KRK पर सेक्सुअल फेवर मांगने का आरोप लगाया गया जिसके लिए उन्हें वर्सोवा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है.

