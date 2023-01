पाकिस्तान में जमकर उड़ रहा फिल्म Mission Majnu का मजाक, यूजर बोले-इनका ये हाल है...

Mission Majnu Trolling: सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर मिशन मजनूं (Mission Majnu) हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई है. इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है. कुछ ने फिल्म की कहानी को राजी से प्रेरित बताया है जबकि कुछ फिल्म में सिद्धार्थ की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं. हालांकि पाकिस्तान में फिल्म काफी ट्रोलिंग का सामना कर रही है. दरअसल, पाकिस्तानी ऑडियंस का आरोप है कि फिल्म के कुछ सीन्स में उर्दू का गलत ट्रांसलेशन दिखाया गया है. दरअसल, फिल्म के कुछ सीन्स में कुछ साइन बोर्ड दिखाए गए जिनमें इंग्लिश सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ दिखाया गया है.

داخلہ hota hai not داخل

actual bogie picture with ‘entrance’ written on door. Hamaray Cricketers ka mazaq urta tay rahay Aur khud yeah haal hai https://t.co/bhmqivk7gI pic.twitter.com/KejXTKD3RH — pharaz (@pharaz7) January 10, 2023

एक सीन में सिद्धार्थ मस्जिद के बाहर खड़े हुए दिखाई देते हैं जहां एक साइन बोर्ड लगा होता है -Keep your Shoes Here, इसके ऊपर उर्दू में ये बात लिखी होती है जिसपर पाकिस्तानी ऑडियंस को आपत्ति है क्योंकि उनके मुताबिक ये गलत ट्रांसलेशन है. पाकिस्तानी ऑडियंस का कहना है कि मेकर्स ने ये उर्दू गूगल से ट्रांसलेट करके फिल्म में इस्तेमाल की है जो कि गलत है. एक यूजर ने लिखा, हमारे क्रिकेटर का मजाक उड़ाते हैं और इनका खुद देखो ये हाल है. इस वजह से फिल्म का पाकिस्तान में मजाक बन रहा है और फिल्म जबरदस्त ट्रोलिंग का शिकार हो रही है.

Jo khud se pehle desh ke baare mein soche, wahi hain #DeshKeLiyeMajnu Aisa hi ek Majnu hai Amandeep Singh jisne India ke sabse khatarnak mission ke liye apni jaan ki baazi laga di Watch Mission Majnu, a spy thriller inspired by true events. pic.twitter.com/9jtDe0Q56S — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) January 9, 2023

बता दें कि सिद्धार्थ फिल्म में एक इंडियन स्पाई की भूमिका में हैं जो एक मिशन पर पाकिस्तान जाते हैं और वहां कवर के तौर पर रश्मिका मंदाना को यूज करते हैं. वैसे इससे पहले फिल्म के ट्रेलर पर भी पाकिस्तानी ऑडियंस का गुस्सा फूटा था, उस वक्त सिद्धार्थ के लुक और फिल्म की स्टोरी लाइन पर पाक ऑडियंस ने आपत्ति जताई थी. लोगों ने कहा था कि कौन पाकिस्तानी आंखों में सुरमा, टोपी और पठानी सूट हर वक्त पहने रहता है फिल्मों में पाकिस्तान का ऐसा घिसा पिता चित्रण बंद किया जाना चाहिए. एक यूजर ने लिखा था, बॉलीवुड को कुछ बेहतर करने की जरूरत है. टिपिकल आदाब, आंखों में सुरमा और नमाज की टोपी, ये सब दिखाना बहुत हुआ.