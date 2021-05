Sonu Sood का दूधवाला कॉल सुन-सुन कर आया तंग, बोला- 'नहीं झेल सकता'

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर और गरीबों के मसीहा सोनू सूद (Sonu Sood) लगातार लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं. कोरोना महामारी के दौरान वह बिना रुके जरूरतमंद लोगों के लिए दवा, अस्पताल और ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं. लेकिन सोनू के लिए आने वाले फोन कॉल से अब उनका दूधवाला भी तंग आ चुका है. इस दूधवाले का वीडियो खुद सोनू सूद (Sonu Sood) ने ट्विटर पर शेयर किया है.

दरअसल, सोनू सूद (Sonu Sood) ने हाल ही में अपने और अपने दूधवाले के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे सोनू और उनकी टीम दिन रात दबाव में काम कर रही है. क्योंकि वीडियो में दूधवाला गुड्डू साफ कह रहा है कि वह अब नहीं झेल सकता ये दवाब. देखिए ये VIDEO...

मेरे दूध वाले गुड्डू ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं

He can't handle the pressure now

Everyone who wants to know how I do it, come and stay with me for a day pic.twitter.com/dDjH9Jv97d

