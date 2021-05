Twitter पर उठी Salman Khan की Radhe को बैन करने की मांग, Sushant के फैंस ने ट्रेंड कराया #Boycott Radhe

नई दिल्ली: सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म राधे - योर मोस्ट वांटेड भाई (Radhe - Your Most Wanted Bhai) को इस बार चौतरफा मार झेलनी पड़ी है. एक तरफ जहां कोविड के चलते गिने चुने थिएटर्स में ही फिल्म रिलीज हुई. वहां भी काफी कम तादात में फैंस फिल्म को देखने पहुंचे. वहीं दूसरी तरफ रिलीज के कुछ ही देर बाद फिल्म सोशल मीडिया पर लीक हो गई. इतना ही नहीं फिल्म सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के फैंस इस फिल्म के विरोध में आ गए और इसे बायकॉट करने की मांग करने लगे.

ट्विटर पर उठी बायकॉट की मांग

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के फैंस ने ट्विटर पर #BoycottRadhe ट्रेंड चलाया और फिल्म को बैन किए जाने की मांग की. एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा- नो सुशांत, नो बॉलीवुड. वहीं एक अन्य फैन ने सुशांत की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- चलिए बॉलीवुड और हर जगह से सलमान खान को बायकॉट करें. हर गुनाह के पीछे वही तो वजह है.

फैंस ने जमकर निकाला गुस्सा

इसी तरह एक यूजर ने ट्वीट करके सलमान खान (Salman Khan) और नेपोटिज्म के प्रति अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, 'सलमान खान (Salman Khan) ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को प्रोडक्शन हाउस से बैन किया.' बता दें कि सलमान खान (Salman Khan), दिशा पाटनी (Disha Patani), रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) और जैकी श्रॉफ (Jacky Shroff) स्टारर फिल्म राधे (Radhe) की रिलीज पिछले साल होनी थी लेकिन कोविड के चलते सिनेमाघर बंद थे और इसीलिए मेकर्स ने इसे पोस्टपोन किया.

Let's Boycott Salman Khan In Bollywood & everywhere He is the reason for every crime .. #राधे_फिल्म_का_बहिष्कार_करो #BoycottRadhe

A number of movies in the past hv faced opposition from VHP and other organisations over one or d other issue n some of dem had to go for a new name,besides other changes.

our religious sentiments r most hurt by various Bollywood movies#BoycottRadhe #राधे_फिल्म_का_बहिष्कार_करो pic.twitter.com/2etiZZLfgs

— Swapna (@swapv_25) May 13, 2021