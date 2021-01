Sushant Singh Rajput ने देखे थे 50 सपने, मौत से पहले पूरे कर चुके थे कई Dreams

नई दिल्ली: 'काय पो चे', 'एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' और 'छिछोरे' जैसी फिल्मों के साथ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) हिंदी फिल्म जगत में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी में और भी कई काम करना चाहते थे. सुशांत ने 14 सितंबर 2019 को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपनी इन्हीं इच्छाओं के बारे में खुलकर बात की थी. सुशांत ने इंस्टाग्राम पर अपने उन सपनों की एक सूची साझा की थी, जिन्हें वो अपनी जिंदगी में पूरा करने का ख्वाब देख रहे थे. इनमें हवाई जहाज उड़ाना सीखना, नेत्रहीनों को कम्प्यूटर कोडिंग सिखाना, छह हफ्तों में सिक्स पैक एब्स बनाना, 1 हजार पेड़ लगाना और इस तरह की कई चीजें शामिल थीं.

सुशांत के 50 सपने थे खास

सुशांत ने (Sushant Singh Rajput) अपने 50 सपनों (50 Dreams of Sushant) को कागज पर लिखा था, इसमें सबसे पहला सपना था कि वो प्लेन उड़ाना सीखना चाहते थे. दूसरा सपना था कि वे आयरनमैन थ्रिलॉन के लिए खुद को ट्रेन करना चाहते थे. तीसरा सपना था लेफ्ट हैंड से क्रिकेट मैच खेलना. चौथा सपना था Morse Cose सीखना. पांचवा सपना था बच्चों की मदद करना. छठवां सपना था किसी चैंपियन के साथ टेनिस खेलना और सातवां सपना था कि वो फोर क्लैप पुश अप करें.

सपनों को पूरा करने में लगे थे सुशांत

इस तरह के अजब-गजब 50 सपने (50 Dreams of Sushant) सुशांत पूरा करना चाहते थे. कुछ ऐसे सपने थे जो सुशांत ने पूरे कर लिए थे. वहीं कई ऐसे थे, जिन्हें वे अधूरा छोड़ कर चले गए. आज हम आपको उन सपनों के बारे में बताएं जो सुशांत पूरा कर गए थे. उन्होंने खुद पूरे हुए सपनों की जानकारी ट्विटर पर दी थी. वे हर उस सपने का अपने ट्विटर हैंडल पर जिक्र करते थे, जिसे वे पूरा कर लेते थे. उन्हें इन बातों को फैन्स से साझा करना अच्छा लगता था.

पहला सपना हुआ था पूरा

पहला सपना सुशांत (Sushant Singh Rajput) ने पूरा कर लिया था. अब हम आपकों बतातें हैं कि पहला सपना क्या था. उनका पहला सपना उड़ान भरना था, यानी पायलट बन प्लेन उड़ाना था. इस सपने को सुशांत ने पूरा कर लिया था और इसकी जानकारी भी खुद एक वीडियो पोस्ट कर के दी थी. वीडियो में वो प्लेन उड़ाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने इसे पोस्ट करते हुए लिखा था कि लिविंग अप माई ड्रीम यानी वे अपने सपनों को पूरा कर रहे थे.

दूसरा सपना भी होने वाला था पूरा

दूसरा सपना भी सुशांत (Sushant Singh Rajput) पूरा करने में लगे हुए थे और उसका हमारे पास सबूत भी है. वे काफी ज्यादा वर्कआउट कर रहे थे. उन्होंने इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, 'आजकल ये मेरा वर्कआउट रूटीन है.' वे जल्द ही आयरनमैन थ्रिलॉन में हिस्सा लेना चाहते थे.

तीसरा सपना भी हो गया था ऑलमोस्ट पूरा

सुशांत (Sushant Singh Rajput) का तीसरा सपना था कि वे क्रिकेट लेफ्ट हैंड से खेलें और उन्होंने इसकी झलक भी सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर के दिखाई थी. इससे पता चलता है कि सुशांत पर्फेक्शन के साथ हर काम करना चाहते थे और वो बहुत डेडिकेटेड भी थे.

17वां सपना पूरा हुआ

सुशांत (Sushant Singh Rajput) का सपना था कि वे अपना एक पूरा दिन लार्ज हेडरॉन कोलाइडर पर जा कर बिताएं और उन्होंने ऐसा किया भी. ये सपना पूरा करने के बाद उन्होंने एक वीडियो और फोटो भी पोस्ट की थी. वे वहां पहुंच कर काफी खुश थे. ये जगह CERN में थी.

37वां सपना भी था बड़ा दिलचस्प

सुशांत (Sushant Singh Rajput) का 37वां सपना बड़ा दिलचस्प था. सुशांत एक ऑर्चर यानी धनुष चलाना सीखना चाहते थे. इसकी भी वे पूरी तैयारी कर रहे थे. इससे जुड़ी भी एक फोटो हमारे पास है.

Perfection resides in the ‘next’ repetition. Passion lies in the ‘present’ one.#selfmusing

Dream 37/50

Ambidextrous archer #livingmydreams#lovingMyDreams pic.twitter.com/gEN68t4L5q — Sushant Singh Rajput (@itsSSR) September 27, 2019

21वां सपना काफी एडवेंचरस था

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का 21वां सपना भी काफी एडवेंचरस था. वे सीनॉट्स में तैरना चाहते थे. वे ऐसा कर भी लिए थे और उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि वे अपने सपनों को कैसे जी रहे हैं.

12वां सपना भी सुशांत ने किया पूरा

सुशांत (Sushant Singh Rajput) ने अपना 12 वां सपना भी पूरा कर लिया था. सुशांत अपने कॉलेज, जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी वहां जाकर पूरा दिन बिताना चाहते थे. वे अपने कॉलेज गए भी और उन्होंने काफी एन्जॉय किया था. उसका वीडियो उन्होंने शेयर किया था.

dreams, dreams...

What an overwhelming feeling. Thank you Delhi Technological University (my DCE:) for having me there and help make my dream come true.

Lots and lots of love.

Dream 12/50

Plan a day trip to My Alma Mater. #livingmydreams #lovingmydreams pic.twitter.com/nJemzuoERD — Sushant Singh Rajput (@itsSSR) September 29, 2019

30वां सपना था सुशांत के बेहद करीब

30वां सपना ऐसा था जो सुशांत (Sushant Singh Rajput) अक्सर करते थे यानी सपना स्पेस से जुड़ा था और तारों से बातें तो सुशांत अक्सर करते थे. वे अपने पावर टेलिस्कोप से एंड्रोमेडा देखाना चाहते थे. उन्होंने ऐसा किया भी.

Going Up the spiral.

Dream 30/50

Explore Andromeda through a powerful telescope. #livingmydreams #lovingmydreams pic.twitter.com/sAOIYHI62W — Sushant Singh Rajput (@itsSSR) October 4, 2019

9वां सपना था जरा हटके

सुशांत (Sushant Singh Rajput) का नौवां सपना जरा हटके था. सुशांत ब्लू होल में डाइव करना चाह थे और उन्होंने ये सपना भी पूरा कर लिया था.

25वें सपने में छिपा था बचपना

25वें सपने में सुशांत (Sushant Singh Rajput) के अंदर का बचपना छिपा था. वे डिजनीलैंड जाना चाहते थे. वे वहां गए और वहां जाकर उन्होंने खूब एन्जॉय किया और उसका वीडियो भी उन्होंने शेयर किया था.

Come Rain, Come Snow

Wherever Your Dreams take You

You Gotta Go...!

—— Dream 25/50

Disneyland pic.twitter.com/828MIG95aN — Sushant Singh Rajput (@itsSSR) October 8, 2019

44वां सपना

सुशांत (Sushant Singh Rajput) का 44वां सपना बाकी सारे सपनों से अलग था. उन्होंने इसे पूरा किया. वे नाद ब्रह्म का रियाज करना चाहते थे और ऐसे वे कर भी सके.

सुशांत (Sushant Singh Rajput) के ये छोटे-छोटे सपने उनके लिए बेहद खास थे और वे इन्हें पूरा करने में भी लगे हुए थे, लेकिन बीते 14 जून 2020 को न जाने ऐसा क्या हुआ कि वो इस दुनिया को अलविदा कह गए. आज तक लोगों को यह पती नहीं चल सका है कि उनके दुनिया को अलविदा कहने की असल वजह क्या थी. सारा मामला बस कॉन्ट्रोवर्सी में तबदील हो कर रह गया है. (50 Dreams of Sushant)

