बच्चों के कोर्स में पढ़ाए जा रहे Sushant Singh Rajput! सोशल मीडिया पर वायरल हैं ये तस्वीरें

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को इस दुनिया से विदा हुए काफी वक्त हो गया है. हालांकि उनके फैंस आज भी इस सदमे को भुला नहीं सके हैं कि उनका पसंदीदा कलाकार अब दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगा. सुशांत अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा. उनके फैंस आए दिन उनसे जुड़ा कुछ न कुछ कॉन्टेंट सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं और इसी क्रम में वायरल हो रही हैं ये ताजा तस्वीरें.

फैंस ने शेयर की हैं ये तस्वीरें

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन ट्वीट्स में आप साफ तौर पर देश सकते हैं कि कुछ किताबों में सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की तस्वीरें छपी हुई हैं. पहली फोटो जहां सुशांत की सिंगल इमेज है वहीं दूसरी तस्वीर में आप सुशांत को उनके टीवी शो पवित्र रिश्ता वाले अवतार में देख सकते हैं. तस्वीर में उनके साथ अंकिता लोखंडे भी नजर आ रही हैं.

This is my little cousin sister's

School science book

She's in 3rd standard

The book says what is human, what is animal etc.

Here, @itsSSR 's picture is as an example of human@nilotpalm3 @divinemitz @withoutthemind @shwetasinghkirt @SelfmusingSsr @Anonymo85632208 pic.twitter.com/WD7kY8yYos

— Sandy(Justice4SSR) (@SandyDutta11) March 22, 2021