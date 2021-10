'ऑनलाइन यौन प्रताड़ना की शिकार' हुईं स्वरा भास्कर, सोशल मीडिया वायरल हो रहे हैं ऐसे वीडियो

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में FIR दर्ज कराई है. स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) के मुताबिक ट्विटर और यूट्यूब पर सक्रिय रहने वाले एक शख्स ने स्वरा (Swara Bhasker) की फिल्म का एक सीन सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करके उनकी छवि खराब कर रहा है. पुलिस ने IT एक्ट और एक अन्य धारा के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इन धाराओं के तहत दर्ज हुई FIR

समाचार एजेंसी ANI के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट के मुताबिक, 'IPC की धारा 354D, 509 (शब्द, हावभाव या किसी महिला का अपमान करने का इरादा) और IT एक्ट की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने की सजा) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है.' बता दें कि हाल ही में स्वरा (Swara Bhasker) ने इस बारे में ट्वीट किया था.

A film actress filed a complaint alleging that a Twitter user & YouTube influencer has been circulating some messages on social media platforms with the intention of outraging her modesty and some hashtags have also been circulated regarding some movie scenes: Delhi Police (1/2) — ANI (@ANI) October 10, 2021

साइबर यौन उत्पीड़न का शिकार

स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने हाल ही में इस शख्स द्वारा चलाए जा रहे हैश टैग्स और ट्वीट्स को शेयर करते हुए लिखा, 'और मेरे दोस्त यह साइबर यौन उत्पीड़न है. आइए बात करते हैं उन चुनौतियों के बारे में जिनका सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं को सामना करना पड़ता है? प्रिय ट्विटर आइए बात करते हैं कि किस तरह आपके प्लेटफॉर्म को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित अनुभव बनाया जाए.'

A criminal case has been registered under IPC Sec 354D (stalking), 509 (Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman) and sec 67 of IT Act (Punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form): Delhi Police (2/2) — ANI (@ANI) October 10, 2021

And this my friends is cyber sexual harassment.. Let’s talk about the challenges women face when participating in the public sphere shall we?

Dear @TwitterIndia @Twitter let’s talk about how to make your platform a safer user experience for women.. pic.twitter.com/NxPSfBRuOD — Swara Bhasker (@ReallySwara) October 1, 2021

इंटरव्यू में कही थी स्वरा ने ये बात

बता दें कि हाल ही में एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वरा (Swara Bhasker) ने दावा किया था कि इंटरनेट पर अगर कोई बॉलीवुड सेलेब्रिटी सबसे ज्यादा नफरत का शिकार होती है तो ये वो खुद हैं. उन्होंने अपने खिलाफ नफरत फैलाए जाने का आरोप लगाते हुए ट्रोलिंग पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा, 'ट्रोलर्स चाहते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर डर कर रहूं.'

