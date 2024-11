Mohan Bhagwat: दुनिया में संकट के वक्त मदद में दोस्त या दुश्मन नहीं देखता भारत, भागवत ने बताया 22 जनवरी को क्या बदला

Mohan Bhagwat On Tapa And Praan Shakti: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कहा कि जब भी दुनिया में कोई संकट आता है, तो मदद के लिए भारत तुरंत प्रतिक्रिया करता है, चाहे वह देश हमारा मित्र हो या दुश्मन. यह अपने आप नहीं होता. भारत की चेतना के पीछे 'प्राण' दिखाई देता है. और यही भारत की पहचान है.

22 जनवरी को दिखाई दिया भारत का 'प्राण', यह अपने आप नहीं हुआ

आरएसएस प्रमुख भागवत ने आगे कहा, "राष्ट्रीय या व्यक्तिगत स्तर पर 'तप' की आवश्यकता है. इसकी जड़ों में एक 'प्राण शक्ति' है. भारत में भी एक 'प्राण शक्ति' है जो हमारे सामने है, लेकिन हम इसे देख नहीं पा रहे हैं. वह 'प्राण' हर व्यक्ति और हर चीज में है. वह 'प्राण' 22 जनवरी को दिखाई दिया... जब भी दुनिया में कोई संकट आता है, तो भारत तुरंत प्रतिक्रिया करता है, चाहे वह देश हमारा मित्र हो या दुश्मन. यह अपने आप नहीं होता. भारत की चेतना के पीछे 'प्राण' दिखाई देता है. और यही भारत की पहचान है."

#WATCH | Delhi: RSS Chief Mohan Bhagwat says, "There is a need for 'Tapa' either on a national or a personal level. There is a 'Praan Shakti' in its roots. India also has a 'Praan Shakti' which is right in front of us but we are not able to see it. That 'praan' is there in every… pic.twitter.com/NYvbKLixfC

