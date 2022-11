The Kashmir Files पर विवादित टिप्पणी करने वाले Nadav Lapid के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत

Complaint against Nadav Lapid The Kashmir Files Controversy: 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) एक ऐसी हिन्दी फिल्म है जो रिलीज के पहले से ही विवादों में घिरी रही थी. विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) द्वारा डायरेक्टेड यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के जीवन और उनके संघर्षों को लेकर बनाई गई है. बता दें कि इस फिल्म को हाल ही में गोवा में इन्टरनैशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI 2022) में स्क्रीन किया गया. फिल्म को देखने के बाद IFFI 2022 के इंटरनैशनल ज्यूरी हेड, नादव लापिड (Nadav Lapid) ने फिल्म को 'भद्दी' और 'दुष्प्रचार करने वाली' फिल्म बुलाया. नादव के इस बयान ने देश भर में शो मचा दिया. बता दें कि जहां राजनैतिक दलों और फिल्म के मेकर्स ने इसपर अपने-अपने विचार रखे, अब एक और बड़ा कदम, नादव लापिड के खिलाफ उठाया गया है...

Nadav Lapid के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत

'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) पर नादव लापिड (Nadav Lapid) की विवादित टिप्पणी के कारण अब उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करी गई है. आपको बता दें कि दिल्ली के एक वकील, विनीत जिंदल (Vineet Jindal) ने इस्राइल के इस फिल्ममेकर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है क्योंकि उन्होंने फिल्म को 'वल्गर' और एक 'प्रॉपगैन्डा' फिल्म बताया है. उन्होंने ट्विटर हैंडल पर इस शिकायत की कॉपी भी शेयर की है.

Twitter पर शेयर की शिकायत की कॉपी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विनीत जिंदल ने गोवा पुलिस के साथ इस शिकायत को डेज किया है और Goa DGP जसपाल सिंह (Jaspal Singh) को लिखा है- 'नादव ने जो बयान दिया है को पूरी तरह से गलत (manipulated) है और 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म के जरिए पूरे हिन्दू समाज के खिलाफ बुरे इरादों को हवा दी गई है.'

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं.