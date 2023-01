The Kashmir Files हुई Oscar 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट! डायरेक्टर Vivek Agnihotri ने किया ये ट्वीट

Oscars 2023 The Kashmir Files Shortlisted: डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. साल 2022 में आई उनकी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) 'ऑस्कर्स 2023' (Oscars 2023) के लिए पहली लिस्ट में शॉर्टलिस्ट कर ली गई है. कश्मीर फाइल्स के साथ कुछ और हिन्दी फिल्में भी इस लिस्ट में शामिल हैं. विवेक अग्निहोत्री ने 'द कश्मीर फाइल्स' और बाकी भारतीय फिल्मों को शुभकामनाएं दी हैं और साथ में अपनी फिल्म के ऑस्कर शॉर्टलिस्ट पर कुछ अहम बातें भी बताई हैं. यहां जानिए सारी डिटेल्स...

The Kashmir Files हुई Oscar के लिए शॉर्टलिस्ट!

'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files), को कश्मीरी पंडितों के जीवन और उनकी कठिनाइयों की कहानी है, अब ग्लोबल लेवल पर फेम पा रही हैं. डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि इसे 'ऑस्कर्स 2023' (Oscars 2023) की पहली लिस्ट के तहत शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है. इस लिस्ट में और भी कुछ भारतीय फिल्मों के नाम शामिल हैं. विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म के बारे में यह सूचना देते हुए सभी भारतीय फिल्मों को शुभकामनाएं दी हैं.

BIG ANNOUNCEMENT: #TheKashmirFiles has been shortlisted for #Oscars2023 in the first list of @TheAcademy. It’s one of the 5 films from India. I wish all of them very best. A great year for Indian cinema.

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) January 10, 2023