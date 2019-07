Box Office पर 'द लायन किंग' ने बनाया नया रिकॉर्ड, शाहरुख ने फैंस को कहा 'शुक्रिया'

नई दिल्ली: डिजनी की फिल्म 'द लायन किंग' पिछले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की गई. इस फिल्म के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने लीड रोल्स को आवाज दी है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. तीन दिन में ही फिल्म ने 50 करोड़ के पार बिजनेस कर लिया है. इतना ही नहीं बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने एवेंजर्स सीरीज को टक्टर देते हुए कमाई के मामले में टॉप 3 में जगह बना ली है. इसी के साथ 'द लायन किंग' एवेंजर्स सीरीज के अलावा इस लिस्ट में शामिल होने वाली फिल्म बनी है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के बॉक्स आफिस आकंड़े शेयर करते हुए इसी कमाई शेयर की है. फिल्म ने तीन दिन में 54.75 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

'द लायन किंग' Review: सोशल मीडिया पर छाया 'मुफासा' और 'सिंबा' का जलवा, इमोशनल हुए फैंस

#Hollywood films in #India ... Top 3 *opening weekend* biz... 1. #AvengersEndgame ₹ 158.65 cr [2019] 2. #AvengersInfinityWar ₹ 94.30 cr [2018] 3. #TheLionKing ₹ 54.75 cr [2019] ⭐️ #TheLionKing is the only *non-Avenger* film in this list. Note: Fri-Sat biz. Nett BOC. India biz.

वहीं हिंदी वर्जन को मिल रहे प्यार और प्रशंसा के बीच सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने सह-कलाकारों का शुक्रिया अदा किया है. शाहरुख ने ट्वीट पोस्ट पर लिखा कि यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे लोग 'द लायन किंग' फिल्म का आनंद ले रहे हैं.

So happy to hear that so many r enjoying Lion King. A special thanx to my coactors & friends for bringing this film to life in Hindi. @imsanjaimishra @shreyastalpade1 & the amazing @AshishVid & #asrani sahib. Thx for making me & Aryan sound good!

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 21, 2019