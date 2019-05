Twitter Post : ऋषि कपूर से न्यूयार्क मिलने पहुंचे पुराने दोस्त, एक्टर ने शेयर की फोटो

नई दिल्ली : बॉलीवुड के सीनियर और बेहतरीन एक्टर्स में से एक ऋषि कपूर इन दिनों न्यूयार्क में हैं. ऋषि कपूर पिछले कई महीनों से विदेश में कैंसर का इलाज करा रहे थे, अब वो इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं. इस बीच बॉलीवुड के कई सेलेब्स ऋषि कपूर के हाल चाल लेने पहुंचे. ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने पुराने दोस्तों की एक फोटो शेयर की है जो फिलहाल उनसे मिलने न्यूयार्क पहुंचे हुए हैं. ऋषि कपूर इस फोटो में काफी खुश नजर आ रहे हैं.

ऋषि कपूर की इस फोटो में उनके साथ अनिल अंबानी और नीता अंबानी नजर आ रहे हैं जो ऋषि कपूर के पुराने और क्लोज दोस्तों में से एक हैं. इस फोटो में नीतू कपूर नहीं नजर आ रही हैं क्योंकि वो उस समय ऋषि कपूर और अपने गेस्ट के लिए डिनर रेडी कर रही थीं.

How lovely to see my old friends, Tina and Anil. Many congratulations on Anshul’s graduation Thank you both. Neetu missing in picture as she was preparing my dinner. pic.twitter.com/P87v8QLpEE

