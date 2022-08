Unchai Movie: अमिताभ की फिल्म 'ऊंचाई' का पोस्टर रिलीज, लीड रोल में दिखाई देंगे ये सितारे

Unchai Movie Poster: फ्रेंडशिप डे के मौके पर अमिताभ बच्चन ने अपनी आगामी फिल्म 'ऊंचाई' का पोस्टर रिलीज किया. बिग बी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्टर जारी कर फिल्म की पहली झलक शेयर की है. फिल्म के पोस्टर में तीन लोग बर्फ से ढके पहाड़ पर ट्रेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. अमिताभ ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि 'ऊंचाई' की पहली झलक के साथ फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करें. बिग बी ने पोस्टर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि बोमन ईरानी और अनुपम खेर के साथ मेरी फ्रेंडशिप के इस सफर से जुड़िए. आपको बता दें फिल्म 11 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

किसने किया है फिल्म में काम?

ऊंचाई फिल्म का निर्देशन (Direction) सूरज बड़जात्या ने किया है और इसे राजश्री प्रॉडक्शन हाउस के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी लीड रोल निभा रहे हैं. इसके अलावा परिणीति चोपड़ा, नफीसा अली सोढ़ी, डैनी डेन्जोंगप्पा, नीना गुप्ता और सारिका जैसे कलाकार गेस्ट रोल में दिखाई देंगे.

T 4369 - Celebrate #FriendshipDay with the first visual of our upcoming #Rajshri film #Uunchai. Join me, @AnupamPKher and @bomanirani on a journey that celebrates friendship. A film by @rajshri and #SoorajBarjatya, @uunchaithemovie will be in a theatre near you on 11.11.22 pic.twitter.com/rO8xLz9ALE

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 7, 2022