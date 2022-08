Liger Box Office Collection: आमिर-अक्षय पर भारी पड़े विजय देवरकोंडा, पहले दिन 'लाइगर' ने की बंपर कमाई

Liger Opening Day Box Office Collection: साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'लाइगर' (Liger) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. विजय के बॉलीवुड डेब्यू का फैंस को इंतजार था. लाइगर में विजय के साथ अनन्या पांडे (Ananya Panday) लीड रोल में नजर आईं हैं. इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉलीवुड स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है.

लाइगर ने की शानदार कमाई

लाइगर का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है. जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है. पहले दिन ही विजय ने आमिर खान और अक्षय कुमार को पीछे छोड़ दिया है. लाइगर एक हफ्ते में ही कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब साबित हो सकती है.

फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन

लाइगर के ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पहले दिन 33.12 करोड़ रुपए की कमाई की है. इस फिल्म ने तेलुगु में करीब 24.5 करोड़ की कमाई की है. हालांकि लाइगर ने हिन्दी बेल्ट में कुछ खास कलेक्शन नहीं किया है. हिन्दी में इसने सिर्फ 2.50 करोड़ की कमाई की है. फिर भी ये आंकड़ा आमिर की 'लाल सिंह चड्ढा' और अक्षय कुमार की 'रक्षाबंधन' की ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कहीं ज्यादा है.

#Liger packs a solid punch as Vijay Deverakonda and Ananya Panday starrer collects 33.12cr gross worldwide. The mass entertainer helmed by acclaimed filmmaker Puri Jagannadh has opened up to a strong Day 1 number. pic.twitter.com/bCsv4dnmbh

— Ramesh Bala (@rameshlaus) August 26, 2022