15 हजार डोनेट कर खूब लूटी वाहवाही, Sonu Sood ने दिया सबसे अमीर महिला का टैग

नई दिल्ली: देश इस समय कोरोना के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहा है. इस मुश्किल घड़ी में लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और बॉलीवुड स्टार सोनू सूद (Sonu Sood) भी अपनी लगातार मदद से हालात को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सोनू सूद (Sonu Sood) को इस मुसीबत की घड़ी में एक ऐसी महिला का साथ मिला है, जिसे एक्टर सबसे अमीर महिला बता रहे हैं.

चाहे अस्पताल में बेड का इंतजाम कराना हो या फिर मरीज तक ऑक्सीजन पहुंचानी हो, सोनू (Sonu Sood) हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं. इस बीच एक महिला ने सोनू सूद फाउंडेशन (Sonu Sood Foundation) में 15,000 रुपये डोनेट किए हैं, इस डोनेशन से सोनू सूद गदगद हो गए हैं.

सोनू सूद (Sonu Sood Twitter) ने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी देते हुए लिखा- 'बोड्डू नागा लक्ष्मी, एक दिव्यांग लड़की और यूट्यूबर है. आंध्र प्रदेश के छोटे गांव की रहने वाली लक्ष्मी ने सूद फाउंडेशन में 15 हजार रुपये दान में दिए हैं. ये रकम उनकी पांच महीने की पेंशन है. मेरे लिए वो सबसे अमीर भारतीय हैं. किसी का दुख देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती है. ये एक असली हीरो हैं.'

From a small village Varikuntapadu in andra Pradesh Donated 15000 Rs to @SoodFoundation & that's her pension for 5 months. For me she's the RICHEST Indian. You don't need eyesight to see someone's pain. A True pic.twitter.com/hJwxboBec6

इससे पहले सोनू सूद (Sonu Sood Foundation) के फाउंडेशन में एक्ट्रेस सारा अली खान भी योगदान दे चुकी हैं, जिसके लिए अभिनेता ने उनका धन्यवाद कहा था. सोनू ने ट्विटर पर लिखा था, ' सूदफाउंडेशन में आपके योगदान के लिए मेरी प्यारी सारा अली खान (Sara Ali Khan) को बहुत-बहुत धन्यवाद. आप पर बहुत गर्व है और अच्छा काम करते रहिए. आपने इन कठिन समय के दौरान राष्ट्र के युवाओं को आगे आने और मदद करने के लिए प्रेरित किया है. आप एक हीरो हो सारा अली खान.'

Thank you so much my dear Sara Ali Khan for your contribution to the @soodfoundation! Extremely proud of you & keep on doing the good work. You have inspired the youth of the nation to come forward and help during these difficult times. You are a hero @sara_ali_khan95

— sonu sood (@SonuSood) May 8, 2021