Watch: Vijay Deverakonda की फैन ने पीठ पर बनवाया एक्टर का टैटू वो भी साइन के साथ, लाइगर स्टार ने लगाया गले

Vijay Deverakonda Female Fan Tattoos On Her Back: 'कबीर सिंह' स्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की तगड़ी फीमेल फैन फॉलोइंग है. वो हर बार अपने लुक और टैलेंट से दर्शकों का दिल जीतते हैं. वहीं, हाल ही में विजय अपनी एक डाई हार्ट फैन से मिले. अपने फैंस के साथ बातचीत करते हुए 'लाइगर' (Liger) स्टार का एक वीडियो हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हुआ, जिसपर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे विजय ने न सिर्फ अपने फैन के सपने को साकार किया, बल्कि बातचीत के दौरान जब वो इमोशनल हुईं तो विजय ने उन्हें सांत्वना भी दी. आपको बता दें कि फैन ने अपनी पीठ पर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की एक तस्वीर और साइन का टैटू बनवाया था जिसे दिखाने के लिए वो बेहद एक्साइटेड थीं.

विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) को देखकर उनकी फैन बेहद खुश हुई साथ ही इमोशनल भी. विजय ने उन्हें गले लगाया और सांत्वना दी. अब सोशल मीडिया पर लोग एक्टर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई फैंस को उस लड़की से जलन हो रही है. वहीं, अपना टैटू लड़की की पीठ पर देखकर खुद विजय भी बेहद हैरान हुए थे. आप भी देखें वीडियो

"SUPER FAN MOMENT" - Some FANS convey their affection in a most personal way and High Respect when they ink their Star on their Body

