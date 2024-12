आखिर क्यों 5 साल बाद मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म को लेकर अनुपम खेर और हंसल मेहता में बीच छिड़ी जंग?

Anupam Kher Hansal Mehta Cold War: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर, 2024 को 92 साल की उम्र में हुआ. उनका अंतिम संस्कार आज, 28 दिसंबर 2024 को सुबह 11:45 बजे नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. इसी बीच उनके ऊपर बनी 5 साल पुरानी फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर', जो 2019 में रिलीज हुई थी, को लेकर अनुपम खेर और हंसल मेहता में बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है. ये फिल्म संजय बारू की किताब The Accidental Prime Minister पर आधारित थी.

इस फिल्म का निर्देशन विजय गुटे ने किया था और फिल्म में अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह का किरदार निभाया था. इसके अलावा फिल्म में अक्षय खन्ना राइटर संजय बारू के किरदार में, सुजैन बर्नर्ट सोनिया गांधी के रोल में, अर्जुन माथुर राहुल गांधी के रोल में और अहाना कुमरा प्रियंका गांधी के रोल में नजर आए थे. दरअसल, फिल्म पर पत्रकार वीर सांघवी ने सोशल मीडिया पर अपनी राय दी थी और आरोप लगाया था कि इस फिल्म के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाया गया. उनका ये ट्वीट तेजी से वायरल हुआ.

फिल्म को लेकर छिड़ी जंग

इसके बाद फिल्म निर्देशक हंसल मेहता ने वीर सांघवी की बात का समर्थन करते हुए इसे 100 प्रतिशत सही कहा, जिसके बाद अनुपम खेर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. वीर सांघवी ने लिखा, 'अगर आप मनमोहन सिंह के बारे में कहे गए झूठ को याद करना चाहते हैं, तो आपको 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' फिर से देखनी चाहिए. ये न केवल सबसे खराब हिंदी फिल्मों में से एक है, बल्कि ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे मीडिया का इस्तेमाल एक अच्छे इंसान की छवि को खराब करने के लिए किया गया'.

नन्ही राहा ने पैप्स को दिखाया क्यूट अंदाज, पहले किया हाय फिर दिया फ्लाइंग किस; बार-बार प्ले करेंगे VIDEO

The HYPOCRITE in this thread is NOT @virsanghvi . He has the freedom to not like a film. But @mehtahansal was the #CreativeDirector of #TheAccidentalPrimeMinister . Who was present at the entire shoot of the film in England! Giving his creative inputs and must have taken the fee… https://t.co/tkr3H1ChyX

अनुपम खेर ने हंसल मेहता पर किया वार

इस ट्वीट को रीट्विट करते हुए हंसल मेहता ने लिखा, '100 प्रतिशत सही'. जिसके बाद अनुपम खेर ने अपना रिएक्शन देते हुए लिखा, 'इस थ्रेड में झूठा और दोमुंहा व्यक्ति @virsanghvi नहीं है. उन्हें फिल्म पसंद न आने का पूरा हक है, लेकिन @mehtahansal 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के #CreativeDirector थे. वे इंग्लैंड में फिल्म की पूरी शूटिंग के दौरान मौजूद थे! वे क्रिएटिव टिप्स भी दे रहे थे और शायद इसके लिए फीस भी ली होगी. तो, उनके लिए #VirSanghvi के कमेंट पर 100 प्रतिशत सहमति जताना बहुत गड़बड़ और दोहरे मानकों से भरा हुआ है!'.

Of course I own my mistakes Mr Kher. And I can admit that I made a mistake. Can’t I sir? I did my job as professionally as I was allowed to. Can you deny that? But it doesn’t mean I have to keep defending the film or that it makes me lose objectivity about my error of judgement.… https://t.co/UIgc4Pdvww

— Hansal Mehta (@mehtahansal) December 27, 2024