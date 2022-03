वॉशिंगटन: ऑस्कर सेरेमनी (Oscar Ceremony 2022) में हुए थप्पड़ कांड की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है. हर तरफ हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) की चर्चा है, जिन्होंने स्टेज पर कॉमेडियन क्रिस रॉक (Chris Rock) को ऑन कैमरा जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था. अब एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) ने इस घटना की औपचारिक समीक्षा शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि स्मिथ को भविष्य में होने वाले ऑस्कर पुरस्कार कार्यक्रमों से बेदखल किया जा सकता है.

अवॉर्ड मिलने से पहले मारा थप्पड़

हर साल ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा करने वाली इस एकेडमी ने बयान जारी करते हुए विल स्मिथ की निंदा की और बताया कि घटना की समीक्षा की जा रही है. एकेडमी ने कहा कि स्मिथ को इस तरह क्रिस रॉक पर हाथ उठाने के लिए नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा. बता दें कि स्मिथ को फिल्म 'किंग रिचर्ड' (King Richard) के लिए बेस्ट एक्टर (Best Actor) का ऑस्कर दिया गया है. थप्पड़ की घटना उन्हें अवॉर्ड मिलने से ठीक पहले की है.

ये भी पढ़ें- 'द कश्मीर फाइल्स' की सफलता के बाद अनुपम खेर ने किया ऐसा काम, तारीफ करते थक नहीं रहे फैंस

पहले लगा ये कार्यक्रम का हिस्सा है

क्रिस रॉक ने कार्यक्रम के दौरान विल स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट (Jada Pinkett) के गंजेपन को लेकर मजाक किया था, जो स्मिथ को पसंद नहीं आया और उन्होंने स्टेज पर पहुंचकर रॉक को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया. शुरुआत में सभी को लगा कि ये कार्यक्रम का ही हिस्सा है, लेकिन जब वापस अपनी सीट पर बैठने के बाद भी एक्टर रॉक पर चिल्लाते रहे, तब थप्पड़ के 'रियल' होने का अहसास हुआ. अवॉर्ड मिलने के बाद विल स्मिथ ने अपने व्यवहार के लिए एकेडमी से माफी मांगी, लेकिन रॉक को सॉरी कहने से साफ इनकार कर दिया.

कानून के अनुसार मिलेगी सजा

एकेडमी के प्रवक्ता ने कहा कि ऑस्कर सेरेमनी में जो कुछ हुआ, वो दुखद और शर्मनाक है. हमने आधिकारिक तौर पर घटना की औपचारिक समीक्षा शुरू कर दी है और हम अपने उपनियमों, आचरण के मानकों और कैलिफोर्निया कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे. ये भी कहा जा रहा है कि घटना के तुरंत बाद आयोजक एक्टर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया. हालांकि, अब उन्हें कोई न कोई सजा जरूर सुनाई जा सकती है. इसकी पूरी संभावना है कि उन्हें भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों से बाहर रखा जाए, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है कि बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड उनसे वापस लिया जाए.

किस बीमारी से पीड़ित हैं Jada?

क्रिस ने जेडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन (Jada Pinkett Smith Hair Loss) का मजाक उड़ाया था, जो Alopecia नाम की बाल झड़ने की परेशानी से जूझ रही हैं. 50 साल की जेडा ने साल 2018 में अपनी रेड टेबल टॉक सीरीज में सबसे पहले इस बारे में खुलासा किया था. उन्होंने कहा था, 'बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इन दिनों पगड़ी क्यों पहन रही हूं. मैंने इस बारे में अभी तक बात नहीं की है. इस बारे में बात करना आसान नहीं है. लेकिन मैं इस बारे में बताऊंगी. मैं Alopecia नामक बीमारी से जूझ रही हूं. 2021 में जेडा पिंकेट स्मिथ ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया था. इसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे वह Alopecia से लड़ने की कोशिश कर रही हैं.

क्या कहा था कॉमेडियन क्रिस रॉक ने?

कॉमेडियन क्रिस रॉक ने दरअसल जेडा पिंकेट के गंजेपन पर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था, ‘आई लव यू जेड. मैं जीआई जेन 2 देखने को बेसब्र हूं’. जीआई जेन 1997 में आई हॉलीवुड फिल्म थी. इसमें मुख्य किरदार निभा रहीं अभिनेत्री डेमी मूर ने फिल्म के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था.यह सुनकर विल स्मिथ भड़क उठे और मंच पर पहुंचकर रॉक को थप्पड़ रसीद कर दिया.