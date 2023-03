Oscars 2023: जिन्हें नहीं मिला ऑस्कर, उन्हें मिला 1 करोड़ का गिफ्ट बैग! 7.3 लाख के वैकेशन पैकेज समेत ये 60 आइटम हैं शामिल

Oscars 2023 Gift Bag: 'आरआरआर' (RRR) के 'नाटू नाटू' (Naatu Naatu) और 'द एलिफेंट विस्परर्स' (The Elephant Whisperers) का नाम सभी की जुबान पर है क्योंकि इन्होंने कल ऑस्कर जीता है लेकिन 'ऑल दैट ब्रीद्स' (All That Breathes) का कहीं कोई जिक्र नहीं हैं क्योंकि वो ऑस्कर लेने से चूक गया. हम भले ही नॉमिनीज को भूल जाएं लेकिन 'द अकादेमी अवॉर्ड्स' (The Academy Awards) नहीं भूलते हैं और यही वजह है कि विनर्स के साथ-साथ सभी नॉमिनीज को ऑस्कर्स की तरफ से एक खास गिफ्ट बैग दिया जाता है. इस गिफ्ट बैग को एक ही कंपनी 2002 से बनाती आ रही है और इसमें इस साल लगभग 60 आइटम और सर्विसेज हैं जिन्हें हर कोई अवेल करना चाहेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्कर्स 2023 के गिफ्ट बैग (Oscars 2023 Gift Bag) की कीमत एक करोड़ के आस-पास है. आइए जानते हैं कि ये बैग किसे मिलता है और इसमें क्या-क्या होता है...

जिन्हें नहीं मिला ऑस्कर, उन्हें मिला 1 करोड़ का गिफ्ट बैग! जैसा कि हमने आपको अभी बताया, इस साल के ऑस्कर गिफ्ट बैग की कीमत 1,26,000 डॉलर है जो भारतीय करेंसी के हिसाब से करीब एक करोड़ रुपये के आस-पास है. इस गिफ्ट बैग को उन सभी लोगों को दिया जाता है जो अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेटेड थे लेकिन जीत नहीं सके. ये एक 'एव्रीवन विन्स' गिफ्ट बैग है जो 'बेस्ट डायरेक्टर', 'बेस्ट एक्ट्रेस', 'बेस्ट एक्टर', 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर' और 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस' के नॉमिनीज को मिलता है. 7.3 लाख के वैकेशन पैकेज समेत ये 60 आइटम हैं शामिल आइए जानते हैं कि इस साल इस गिफ्ट बैग में क्या-क्या शामिल है. The Guardian की रिपोर्ट के हिसाब से इस गिफ्ट बैग में लगभग 9,000 डॉलर (करीब 7.3 लाख रुपये) का तीन रातों का इटैलियन लाइटहाउस में वैकेशन पैकेज है जो आठ लोगों के लिए है, 10 एकड़ के कैनेडियन एस्टेट में छुट्टियां बिताने का पैकेज है जिसकी कीमत 40,000 डॉलर (32.7 लाख रुपये), घर रेनोवेट कराने के लिए 25,000 डॉलर हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की सुविधा है और ऐसे कुल 60 आइटम हैं.