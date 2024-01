Oscars Nominations 2024: मार्गोट रॉबी और ग्रेटा गेरविग नॉमिनेशन से बाहर, हिलेरी क्लिंटन का मिला सपोर्ट

Oscars Nominations 2024: हिलेरी क्लिंटन (Hillary Clinton) ने मार्गोट रॉबी (Margot Robbie) और ग्रेटा गेरविग (Greta Gerwig) को ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की है. नॉमिनेशन का ऐलान मंगलवार, 23 जनवरी को की गई थी. जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में मार्गोट रॉबी और ग्रेटा गेरविग को नजरअंदाज करने के लिए ऑस्कर अवॉर्ड्स की आलोचना हो रही है. बता दें कि बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए बार्बी को नॉमिनेट नहीं किया गया है.

इसी मुद्दे में 24 जनवरी को हिलेरी क्लिंटन ने ग्रेटा गेरविग और मार्गोट रोबी की वकालत की है. हिलेरी क्लिंटन ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर लिखा, ''ग्रेटा और मार्गोट, हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर जीत हासिल करने का दंभ भर सकता है, पर ऑस्कर नहीं ले सकता, लेकिन आपके लाखों प्रशंसक आपसे प्यार करते हैं. आप दोनों इससे कहीं अधिक हैं.''

Greta & Margot,

While it can sting to win the box office but not take home the gold, your millions of fans love you.

You’re both so much more than Kenough.#HillaryBarbie

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 24, 2024