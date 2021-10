सिद्धार्थ के बाद एक और पॉपुलर एक्टर का निधन, जिम में कसरत करते हुए आया हर्ट अटैक

नई दिल्ली: सुपरस्टार एक्टर Puneeth Rajkumar का आज सुबह जिम में कसरत करने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. समाचार एजेंसी IANS के Tweet के मुताबिक हालत बिगड़ने के बाद उन्हें बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई एक्टर की जांच के लिए अस्पताल में मौजूद थे.

सिद्धार्थ से सिर्फ 6 साल बड़े थे पुनीत

पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) ने महज 46 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की उम्र भी महज 40 साल थी जब दिल का दौरा पड़ने के बाद उनका निधन हो गया था. बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) भी जिम और वर्कआउट के काफी शौकीन थे. पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा वर्कआउट करने वालों को दिल का दौरा पड़ने के कई मामले सामने आए हैं.

कसरत करते हुए आया हर्ट अटैक

कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पिछली बार फिल्म Yuvarathnaa में काम करते नजर आए थे. एक कन्नड़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पुनीत (Puneeth Rajkumar) के बड़े भाई और अभिनेता शिवराजकुमार और यश भी उस वक्त परिसर में थे जब उन्होंने अपनी देह त्यागी. पुनीत (Puneeth Rajkumar) के अचानक हुए निधन ने फिल्म जगत में को सदमे में डाल दिया है क्योंकि उन्हें हाल ही में शिवराजकुमार की फिल्म 'बजरंगी' 2 का प्रचार करते हुए देखा गया था.

Saddened to hear about the passing away of #PuneethRajkumar . Warm , and humble, his passing away is a great blow to Indian cinema. May his soul attain sadgati. Om Shanti. pic.twitter.com/YywkotiWqC

6 घंटे पहले किया था आखिरी ट्वीट

पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) ने आज सुबह ही फिल्म की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट भी किया था. 6 घंटे पहले उनका आखिरी ट्वीट देखकर यकीन करना मुश्किल है कि एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. तमाम दिग्गज सेलेब्रिटीज ने पुनीत के निधन पर शोक व्यक्त किया है. एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) ने लिखा, 'दिल टूट गया. तुम हमेशा याद आओगे भाई.'

Extremely sad to know of the passing away of our dear #PuneethRajkumar . My heartfelt condolences to his family, friends and fans. I request his fans to maintain calm and pray for his Sadgati in this excruciating time for the family. Om Shanti pic.twitter.com/T3WsUnBS7n — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) October 29, 2021