Sidharth Shukla की याद में एक्ट्रेस हुईं भावुक, नहीं रुक रहे Sana Khan के आंसू

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 13' के विजेता और बेहद पॉपुलर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का आज (गुरुवार को) अचानक देहांत (Sidharth Shukla Sudden Demise) हो गया है. हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया. उनकी उम्र अभी 40 साल ही थी. एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को चाहने वालों की संख्या करोड़ों में थी.

फूट-फूट कर रोईं सना खान

एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दुख की लहर छा गई है. एक्ट्रेस सना खान सिद्धार्थ के निधन पर फूट-फूट कर रोईं. उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शॉकिंग है. मैं उन्हें पर्सनल तौर पर जानती थी. मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है. इस मुश्किल घड़ी में ऊपरवाला उनके परिवार को ताकत दे. वो बहुत अच्छे इंसान थे.

रितेश देशमुख ने जताया शोक

एक्टर रितेश देशमुख ने कहा कि बहुत झटका लगा. वो बहुत जल्दी चले गए. उनके परिजनों और चाहने वालों के साथ संवेदनाएं. उन्हें करोड़ों लोग चाहते थे. भाई आपकी आत्मा को शांति मिले. ओम् शांति.

Shocked beyond words!! Gone toooooo soon…. Condolences to his family, loved ones. - He was loved by millions. #SiddharthShukla you will be missed - rest in peace brother. Om Shanti https://t.co/gvttNVDHxh — Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 2, 2021

कपिल शर्मा ने दी श्रद्धाजंलि

वहीं मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कहा कि अरे भगवान, ये बहुत शॉकिंग और दिल तोड़ने वाला है. मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं और मैं उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं. ओम् शांति.

Oh god, it’s really shocking n heartbreaking, my condolences to the family n prayers for the departed soul Om Shanti https://t.co/BuyIepJjEi — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) September 2, 2021

फराह खान ने कही ये बात

प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफर फराह खान ने कहा कि इस साल इससे बुरा क्या हो सकता है? सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से बहुत दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के लोगों के साथ हैं.

Can this year get any worse??! Shocked and extremely saddened to hear about @sidharth_shukla s demise. My heart goes out to his family — TheFarahKhan (@TheFarahKhan) September 2, 2021

एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने ट्वीट कर कहा कि अभी सिद्धार्थ के बारे में जानकारी मिली. बिगबॉस के घर में उनके साथ जुड़ी कई मीठी यादें हैं. वो बहुत ही आकर्षक और हंसमुख थे. उनके निधन से शॉक्ड और बहुत दुखी हूं. RIP. उनके परिवार और दोस्तों को संवेदनाएं.

Got to know Siddharth v briefly when I went into the Big Boss house as “Maalkin”.Have the sweetest memories of him as a friendly,charming n affable always smiling person..Shocked n saddened by his sudden passing away.. R.I.P..Strength n Condolences 2 all his family n friends pic.twitter.com/4sQMao3jkJ — ameesha patel (@ameesha_patel) September 2, 2021

सिंगर नेहा कक्कड़ ने कहा कि मेरा दिल और दिमाग सुन्न हो गया है. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है. हाथ जोड़कर उनके परिवार और फैंस के लिए संवेदनाएं.

My heart and brain is numb right now……. Can’t believe……. Rest in peace Siddharth Shukla Condolences to his Family and Fans — Neha Kakkar (@iAmNehaKakkar) September 2, 2021

फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा कि OMG इसपर यकीन नहीं हो रहा. सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत सारे युवाओं को प्रेरित किया. मेरे पास शब्द नहीं हैं. भाई ये अच्छा नहीं हुआ. मैं उनके परिवार और फैंस के लिए प्रार्थना करता हूं.

OMG. Just can not believe it. #SiddharthShukla inspired so many youngsters. No words to express. Bro, this is not fair. Prayers for the family and fans. https://t.co/wghrMzWfKN — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) September 2, 2021

बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट किया कि टेलीविजन और फिल्म एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का अचानक निधन दुखद और चौंकाने वाला है. मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों, दोस्तों और उनके चाहने वालों के साथ हैं.

Shocked and saddened by the untimely demise of television & film actor #SiddharthShukla

Heartfelt condolences to his family, friends & admirers.

ॐ शांति। pic.twitter.com/9CfuCv9z4m — RajyavardhanRathore (@Ra_THORe) September 2, 2021

राहुल महाजन ने भी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के देहांत पर शोक जताया है. उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला बहुत बढ़िया इंसान थे. वो फिट थे. उनकी फिटनेस को फॉलो करने का मन करता था.

एक्टर शरद केलकर ने कहा कि ये बहुत चौंकाने वाला है. जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. उनकी आत्मा को शांति मिले.

Totally Numb! This is beyond shocking! Life is so unpredictable. May his soul rest in peace #SiddharthShukla pic.twitter.com/OjvCBDXN94 — Sharad Kelkar (@SharadK7) September 2, 2021

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि जीवन कितना नाजुक है इसका एक और रिमाइंडर. सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार और उनके दोस्तों के साथ मेरी संवेदनाएं. ओम् शांति.

Another reminder of how fragile life is.

Heartfelt condolences to #SiddharthShukla 's family and friends.

Om Shanti pic.twitter.com/zTinZmyaJ5 — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 2, 2021

फिल्ममेकर अशोक पंडित ने कहा कि मेरी संवेदनाएं सिद्धार्थ शुक्ला के परिजनों के साथ हैं. 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. उनका जान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर गोरखपुर सांसद और एक्टर रवि किशन ने भी दुख जताया है.

VIDEO-