Apurva Agnihotri Shilpa Saklani: शादी के 18 साल बाद नन्हीं परी के मम्मी-पापा बना ये स्टार कपल, क्यूट वीडियो शेयर कर बताया नाम

Apurva Agnihotri and Shilpa Saklani Baby Girl Name: अनुपमा एक्टर अपूर्व अग्निहोत्री (Apurva Agnihotri) और फेमस एक्ट्रेस शिल्पा सकलानी (Shilpa Saklani) के घर जश्न का माहौल है. अपूर्व और शिल्पा (Apurva and Shilpa Baby) शादी के 18 सालों के बाद पहली बार मम्मी-पापा बने हैं. कपल ने खुशखबरी फैंस को वीडियो शेयर करके दी है. साथ ही उन्होंने नन्हीं गुड़िया के क्यूट-से नाम का खुलासा भी कर दिया है. टीवी सेलेब्स समेत नेटीजन्स स्टार कपल (Apurva and Shilpa Baby Name) को बेटी के जन्म की बधाईयां दे रहे हैं.

बेटी का क्यूट वीडियो किया शेयर

एक्टर अपूर्व अग्निहोत्री (Apurva Agnihotri Wife) ने पत्नी शिल्पा सकलानी (Shilpa Saklani) के साथ बेटी का पहला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस शिल्पा सकलानी नन्हीं गुड़िया को गोद में लिए हैं. वह बेबी को किस करते हुए नजर आ रही हैं.

अपूर्व (Apurva Agnihotri) ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'कुछ इस तरह मेरा इस बार का बर्थडे सबसे खास बन गया क्योंकि भगवान ने मुझे सबसे नायाब और अबतक का खूबसूरत तोहफा दिया है. पूरे आभार और खुशी के साथ हम अपने बेटी का इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं 'इशानी कानू अग्निहोत्री'. हमारी बेटी को ढेर सारा प्यार दें.'

अपूर्व अग्निहोत्री (Apurva Agnihotri Tv Shows) हाल ही में अनुपमा सीरियल में अनु के डॉक्टर के रूप में दिखाई दिए थे. अपूर्व (Apurva Agnihotri Anupamaa Serial) के किरदार को सीरियल में बेहद पसंद भी किया गया था. उनका रोल भले ही छोटा रहा लेकिन दर्शकों के मन में घर कर गया था. वहीं शिल्पा सकलानी (Shilpa Saklani) फिलहाल कुछ समय से टीवी स्क्रीन पर कम ही दिखाई दे रही हैं. कपल के घर शादी के 18 सालों बाद किलकारियां गूंजी हैं.

