Karanvir Bohra Fraud Case: इस फेमस टीवी एक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ केस, महिला के साथ ठगी का आरोप

Karanvir Bohra Fraud Case: टीवी जगत के जाने-माने एक्टर करणवीर बोहरा (Karanvir Bohra) के खिलाफ हाल ही में केस दर्ज हुआ है. उन पर एक महिला ने ठगी का आरोप लगाया गया है. ओशिवारा पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया है.

40 वर्षीय महिला ने एक्टर करणवीर बोहरा (Karanvir Bohra) समेत 6 लोगों के खिलाफ ठगी करने का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि उनसे 1.99 करोड़ की धनराशि ली गई, जिसे 2.5 प्रतिशत ब्याज पर लौटाने का वादा किया गया था. लेकिन अभी तक इस धनराशि में से सिर्फ एक करोड़ रुपए ही वापस किए गए हैं. इस मामले को लेकर महिला ओशिवारा पुलिस थाने पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज करवाई.

Maharashtra | Case registered against 6 people including actor Manoj Bohra alias Karanvir Bohra for allegedly cheating a 40-year-old woman of Rs 1.99 crores after promising to return it at 2.5% interest; woman claimed that only an amount of over Rs 1cr was returned: Oshiwara PS

