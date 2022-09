Khatron Ke Khiladi Finalist: 'खतरों के खिलाड़ी' को मिला पहला फाइनलिस्ट, रुबीना दिलैक का कटेगा पत्ता

Khatron Ke Khiladi 12 Ticket To Finale: स्टंट रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' (Khatron Ke Khiladi) जल्द ही खत्म होने वाला है. इस शो का फिनाले जल्द ही सामने आएगा. इस बीच खबर सामने आ रही है कि खतरों के खिलाड़ी को पहला फाइनलिस्ट मिल गया है. जी हां, लंबे समय से चले आ रहे इस शो में एक कंटेस्टेंट को टिकट कि फिनाले मिला है और इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी गई है. यह खबर जानने के बाद फैंस के मन में और उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर इस बार 'खतरों के खिलाड़ी' का फिनाले कौन जीतेगा?

जल्द होगा फाइनल

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी फिल्मों के साथ-साथ अपने स्टंट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी को लेकर भी चर्चा में बने हुए है. उनके शो में हर हफ्ते कुछ नया देखने को मिलता है, जो फैंस को हैरान कर देता है. इस हफ्ते भी कुछ ऐसा हुआ है, जिसने सबको चौंका दिया है. रोहित का शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैस-वैसे स्टंट भी खतरनाक होते जा रहे है, जो कंटेस्टेंट की हालत पतली कर दे रहे है. इन दिनों शो में टिकट टू फिनाले वीक, जिसमें जीतने वालों को सीधा फिनाले की टिकट मिलेगी. इस टास्क को को जीतकर इस कंटेस्टेंट ने सबको हैरान कर दिया है. तो चलिए जानते है किसने जीता फिनाले का टिकट.

.#TicketToFinale jeetkar @TheTusharKalia jaate hai seedhe finale mein

Send best wishes for him in the comments. #KhatronKeKhiladi #KKK12 #RohitShetty #TicketToFinale pic.twitter.com/AhY1anWCpM

— ColorsTV (@ColorsTV) September 11, 2022