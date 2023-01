Rakhi Sawant Arrested: शर्लिन चोपड़ा ने की थी शिकायत, पुलिस कर रही राखी सावंत से पूछताछ

Sherlyn Chopra complaint against Rakhi Sawant: पिछले कुछ दिनों से एक्ट्रेस राखी सावंत (Rakhi Sawant) अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में हैं. बता दें कि बिग बॉस मराठी (Bigg Boss Marathi) से बाहट निकालने के बाद एक्ट्रेस ने बताया था कि उनकी मां, जो एक कैंसर पेशेंट हैं, को अब ब्रेन ट्यूमर हो गया है. इसके बाद एक्ट्रेस की बॉयफ्रेंड आदिल दुरानी (Adil Durrani) से शादी (Rakhi Sawant Wedding) की फोटोस वायरल हो गईं और फिर कुछ दिन तक आदिल ने शादी करने से इनकार कर दिया. आदिल ने जब शादी को कुबूल किया तो एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी और मिसकैरेज की खबरें सामने आने लगीं. अब, कुछ देर पहले यह खबर आ रही थी कि राखी सावंत को पुलिस ने अरेस्ट (Rakhi Sawant Arrested) कर लिया है. बता दें कि फिलहाल राखी अरेस्ट नहीं हुई हैं. आइए जानते हैं कि मामला क्या है...

अभी अरेस्ट नहीं हुई हैं Rakhi Sawant

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी, प्रेग्नेंसी और मिसकैरेज की खबरों के बीच राखी सावंत (Rakhi Sawant) को पुलिस न अरेस्ट कर लिया है- ऐसी खबर सामने आ रही थी. बता दें कि फिलहाल राखी को अरेस्ट नहीं किया गया है लेकिन एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) की शिकायत की वजह से राखी को पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई है.

BREAKING NEWS!!!

AMBOLI POLICE HAS ARRESTED RAKHI SAWANT IN RESPECT WITH FIR 883/2022

YESTERDAY, RAKHI SAWANT’S ABA 1870/2022 WAS REJECTED BY MUMBAI SESSIONS COURT

— Sherlyn Chopra (@SherlynChopra) January 19, 2023