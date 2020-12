सड़क के बीचों-बीच बदमाशों से घिरे Sidharth Shukla, फिर एक्टर ने दिखाया SWAG

नई दिल्ली: हाल ही में 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने धूमधाम के साथ अपना 40वां जन्मदिन मनाया है, लेकिन बर्थडे के दिन ही वे विवादों में फंस गए. एक शख्स को गाड़ी से टक्कर मारने की बात सामने आई थी और वीडियो भी खूब वायरल हुआ था. अब इसी बीच एक और वीडियो सामने आ गया है.

सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के जन्मदिन की शाम का एक और वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो सड़क के बीचों-बीच कुछ लोगों से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में सिद्धार्थ 10-12 बदमाशों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के साथ ही ट्विटर पर #SherSidharthShukla ट्रेंड करने लगा था.

