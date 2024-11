Language Row: क्या केंद्र सरकार से जवाब सिर्फ हिंदी में आता है? भड़के सांसद ने मलयालम में क्यों लिखा लेटर

क्या आपको पता है कि अगर आप केंद्रीय मंत्रालयों से कोई जानकारी चाहें तो जवाब किस भाषा में आता है? इस समय यह सवाल इसलिए लोगों के जेहन में कौंध रहा है क्योंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इस मुद्दे को उछाला है. जी हां, उन्होंने संसद में पूछे गए सवालों का केंद्र सरकार की तरफ से 'केवल हिंदी में' जवाब दिए जाने पर आपत्ति जताई है. ब्रिटास ने आरोप लगाया कि यह परंपरा वैधानिक भाषा प्रावधानों का उल्लंघन करती है और गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के सदस्यों को अपने संसदीय कार्य को प्रभावी ढंग से करने से रोकती है. नियम जानने से पहले पूरा मामला समझिए.

It has been a norm and precedent that letters addressed from Union Govt to south MPs are written in English. Lately however that's not the case, and @RavneetBittu makes it a point to write exclusively in Hindi. Am compelled to reply him in Malayalam!@AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/Yf2uvi4WLz

— John Brittas (@JohnBrittas) November 3, 2024