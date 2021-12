Ardha Chakrasana benefits: पतली कमर चाहिए तो करें ये आसन, पेट की चर्बी हो जाएगी गायब, जानिए विधि

Ardha Chakrasana benefits: दुनिया में मोटापा और बढ़ते पेट कि चर्बी से सभी परेशान हैं. उल्टा सीधा खानपान और गलत लाइफस्टाइल इसकी वजह बनता है. हालांकि योग की मदद से आप एक फिट और स्वस्थ शरीर पा सकते हैं. इस खबर में हम आपके लिए अर्धचक्रासन के फायदे लेकर आए हैं. इसे करने से पेट के आसपास वाले हिस्से पर दबाव पड़ता है. लिहाजा पेट की चर्बी कम होती है और आपकी कमर सही आकार में बदलती है.

अर्ध चक्रासन क्या है (What is Ardha Chakrasana)

अर्ध चक्रासन मॉडर्न योगा में एक स्टैंडिंग पोज है, जिसका नाम संस्कृत के तीन शब्दों से मिलकर बना है, अर्ध, चक्र और आसन. इसमें अर्ध का अर्थ है आधा, चक्र का अर्थ है पहिया, और आसन का अर्थ है मुद्रा. इस आसन में आपका शरीर आधे पहिये के आकार में होता है, इसलिए इसे हाफ व्हील पोज़ (Half Wheel Pose) भी कहते हैं.

अर्ध चक्रासन करने का तरीका (how to do Half Wheel Pose)

अर्धचक्रासन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं. इसके बाद अपने हाथों को अपनी कमर पर रख लें. धीरे-धीरे हाथों के साथ अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पीछे की ओर मोड़ें, जब तक आप सहज हों. कोशिश करें कि आपका धड़ ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर झुका हुआ हो. अपनी क्षमता के अनुसार कुछ सेकंड के लिए इस स्थिति में बने रहें.

अर्ध चक्रासन करने के जबरदस्त लाभ (Amazing benefits of doing Ardha Chakrasana)

एब्डोमेन मसल्स को मजबूत करता है

पाचन को बेहतर करता है

रीढ़ को लचीला बनाता है

कमर को स्ट्रेच करता है

शरीर की क्षमता बढ़ाता है

अग्न्याशय को उत्तेजित करता है

वजन को कंट्रोल करता है

पेट और कमर की चर्बी कम करता है.

अर्ध चक्रासन करते वक्त बरतें ये सावधानियां (Precautions for Ardha Chakrasana)

गले में, रीढ़ की हड्डी या कूल्हे में चोट लगी है तो हाफ व्हील पोज से बचें. जिन्हें वर्टिगो है वे इस आसन की प्रैक्टिस के दौरान बहुत सतर्क रहें. हाई बीपी के मरीजों को हाफ व्हील पोज का प्रयास नहीं करना चाहिए. कोई गंभीर बीमारी होने पर भी इस आसन को करने से बचना चाहिए. डायरिया और अस्थमा की समस्या होने पर इस आसन का अभ्यास न करें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​

