Belly Fat loss TIPS: सर्दियों के मौसम में पीएं ये चीज, पिघल जाएगी चर्बी, लटकती तोंद भी होगी गायब

Belly Fat loss TIPS​: सर्दियों के मौसम में लोग ज्यादातर लोग खाने-पीने में लिप्त दिखते हैं. ऐसे में पेट की चर्बी बढ़ना आम बात है. हम देखते हैं कि जब लोगों का मोटापा बढ़ने लगता है तो उसे कम करने के लिए लोग लाख जतन करते हैं, इसके बाद भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता. ऐसे में हम आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं, जो तेजी से वजन कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं.

देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि 'पेट की चर्बी घटाने के लिए कारगर उपाय करना बहुत जरूरी है. सर्दी के मौसम में हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, जिससे हमारा वजन बढ़ने लगता है. कई लोग सवाल करते हैं कि सर्दियों में वजन कम कैसे करें? या पेट की चर्बी कम करने के आसान उपाय क्या हैं? इसके लिए खबर में नीचे बताए जा रहे कुछ टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं.

पेट की चर्बी घटाने और वजन कम करने के लिए फॉलो करें ये टिप्स (Follow these tips to reduce belly fat and lose weight)

1. खाली पेट गर्म पानी

सर्दियों के मौसम में सुबह उठते ही खाली पेट गर्म पानी पीएं. आप चाहें तो इसमें नींबू और शहद भी मिला सकते हैं. ये ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद कर सकता है, लिहाजा वजन घटाने में मदद मिलती है.

2. पानी का सेवन जरूरी

आप पानी को कुछ इलायची, अदरक या तुलसी के साथ उबाल सकते हैं. इसे एक फ्लास्क में रखें. इसे नियमित पानी में मिलाकर गुनगुने तापमान पर पीएं. इस तरह पानी का सेवन करना आसान हो जाता है.

3. मौसमी सब्जियों का सेवन

वजन घटाने के लिए आप डाइट में गाजर, मूली, मेथी, सरसों का साग जैसी सब्जियां शामिल करें, ये सभी एंटीऑक्सिडेंट और फाइबर से भरपूर होती हैं, जो वजन घटाने में मदद करती हैं.

4. हर्बल चाय का सेवन

वजन कम करने के लिए नियमित चाय या कॉफी की बजाय हर्बल चाय पीना शुरू करें. बस अपने पानी में थोड़ा सा अदरक, तुलसी, इलायची या दालचीनी डालकर उबाल लें और इसे पी लें. अगर आप ऑफिस में हैं, तो आप सादा कैमोमाइल, चमेली या तुलसी का विकल्प चुन सकते हैं.

5. दालचीनी वाला पानी

आप दिन भर जो पानी पीते हैं, उसमें दालचीनी का पाउडर डाल लें, पूरे दिन इसके सेवन से वजन काफी हद तक कम होता है. दरअसल, दालचीनी भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला एक मसाला है, जिसमें कई गुण होते हैं, जो वजन घटा रहे लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

