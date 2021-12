1 मिनट तक रोज करें ये शानदार आसन, शरीर बनेगा लचीला, मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

Benefits of Ardha Baddha Padmottasana: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्ध बद्ध पद्मोत्तानासन के फायदे. इसके नियमित अभ्यास से कई अंगों को लाभ मिलता है. इससे आपके पैर की मांसपेशियों, कमर वाले हिस्से, हैमस्ट्रिंग, कंधों, घुटनों और शरीर को फुर्तीला बनाए रखने में मदद मिलती है. साथ ही यह पाचन तंत्र में सुधार और नियंत्रण का काम भी करती है और ब्लड सर्कुलेशन भी सही करता है.

क्या है अर्ध बद्ध पद्मोत्तानासन? (What Is Ardha Baddha Padmottanasana)

अर्ध बद्ध पद्मोत्तानासन (Ardha Baddha Padmottanasana) को मुख्य रूप से अष्टांग और विन्यास दोनों ही योगासनों का मिश्रण माना जाता है. ये आसन एक्सपर्ट लेवल के योगियों के करने के लिए बनाया गया है. अर्ध बद्ध पद्मोत्तानासन का अभ्यास 30 से 60 सेकेंड तक करने की सलाह दी जाती है.

अर्ध बद्ध पद्मोत्तासन करने का आसान तरीका (Easy way to do Ardha Baddha Padmottasana)

अर्ध बद्ध पद्मोत्तासन करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं. अब अपना दहिना पैर उठाएं और बाईं जांघ पर रखें. फिर दाहिने हाथ को पीछे से ले जाकर दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें इसके बाद आगे की ओर झुकने का प्रयास करें. फिर बाएं हाथ को बाएं पैर के बगल में रखकर बेहतर संतुलन बनाएं अब अपनी ठुड्डी को पैर के घुटनों के नीचे वाले भाग से स्पर्श करवाएं. सामने की ओर सिर को उठाकर देखें. इस मुद्रा को 5 बार सांस लेने तक बनाएं रखें. फिर वापस पहले वाली स्थिति में आने के लिए बाएं हाथ को बाएं हिप्स से लेकर जाएं. हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को छोड़ दें. दाएं पैर को वापस योगामैट पर ले आएं. इस पूरे अभ्यास के दौरान सांसों को स्थिर रखने का प्रयास करें. अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करने का प्रयास करें.

अर्ध बद्ध पद्मोत्तासन से मिलने वाले फायदे (Benefits of Ardha Baddha Padmottasana)

अर्ध बद्ध पद्मोत्तासन का अभ्यास करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है

इस योगासन की मदद से आपके शरीर का लचीलापन बढ़ता है और कंधे के जोड़ों का रोटेट करने की जरूरत होती है.

यह शरीर की मांसपेशियों में बेहतर संतुलन बनाते हुए आगे की तरफ मुड़ने पर हैमस्ट्रिंग को अच्छा खिंचाव देता है।

अर्ध बद्ध पद्मोत्तासन से आपके हिप्स वाला हिस्सा काफी मजबूत हो जाता है.

अर्ध बद्ध पद्मोत्तासन के नियमित अभ्यास से आप शरीर को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं.

अर्ध बद्ध पद्मोत्तासन करते वक्त रखें ये सावधानियां (Keep these precautions while doing Ardha Baddha Padmottasana)

इस आसन को बिना एक्सपर्ट की सलाह के न करें. अर्ध बद्ध पद्मोत्तासन के लिए धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाएं. असुविधा होने पर इस आसन का अभ्यास न करें. आसन करते समय अपने घुटनों या कंधों के जोड़ों पर ज्यादा जोर न दें. दर्द होने पर कभी भी ये योगासन न करें. साथ ही वॉर्मअप किए बिना इसे न करें.

