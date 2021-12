तेजी से वजन घटाना है तो रोज चढ़ें सीढ़ियां, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को मिलेंगे यह 5 जबरदस्त फायदे

Benefits of climbing stairs: ज्यादातर लोग मोटापे से परेशान हैं और उससे राहत पाने के लिए तमाम तरह के जतन करते हैं. इसके बाद भी उनका वजन कम नहीं होता. इसके पीछे की वजह कुछ खराब आदतें हो सकती हैं. इनमें से सबसे टॉप पर रहता है आलस. आलस करने के कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे सीढ़ियों से चढ़ने की जगह लिफ्ट से चढ़ना, लेकिन अगर आप से कहा जाए कि सीढ़ियां चढ़ने का फायदा सिर्फ वजन कम करना ही नहीं बल्कि इसके कई फायदे हो सकते हैं?

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीढ़ियां चढ़ना आपके दिल के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है. जो तेजी से मोटपा घटाने में तो मदद करती है. साथ ही तनाव और चिंता को दूर करने में भी फायदेमंद है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब भी आपको सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिलता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए. सुबह अपने घर से निकलते समय और ऑफिस पहुंचकर लिफ्ट की जगह सीढ़ियों को चुनें.

सीढ़ियां चढ़ने के जबरदस्त फायदे (Amazing benefits of climbing stairs)

हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को भी ये खत्म करता है. यानी अगर आपने सीढ़ियां चढ़ने की आदत डाल ली तो आपका दिल ज्यादा सुरक्षित रहेगा. अगर आप नियमित तौर पर सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वजन कम करने में तेजी से मदद मिल सकती है. एक रिसर्च कहती है कि हर दिन सीढ़ियां चढ़ने-उतरने की वजह से इंसान की मृत्यु दर 33 प्रतिशत तक कम हो सकती है. एक रिसर्च के अनुसार, अगर रोज 7 मिनट सीढ़ियां चढ़ी और उतरी जाएं तो हार्ट अटैक का रिस्क काफी कम हो जाएगा. शुरू में सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आपको थकान हो सकती है, आपकी सांस भी फूल सकती है, लेकिन धीरे-धीरे करते रहने से आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टैमिना में वृद्धि हुई है.

सीढ़ियां चढ़ने के दौरान रखें यह सावधानियां (Keep these precautions while climbing stairs)

धीमी गति के साथ सीढ़ियां चढ़ना शुरू करें.

सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपकी पीठ सीधी हो.

आप 20 या 25 के 5 सेट कर सकते हैं.

धीरे-धीरे सीढ़ियां चढ़ने की संख्या बढ़ा सकते हैं.

चोट से बचने के लिए अच्छी तरह से फिट किए गए जूते पहनें.

