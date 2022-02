इस समय खाना शुरू करें भीगे हुए अंजीर,कई बीमारियां रहेंगी दूर, मिलते हैं जरबदस्त लाभ

Benefits of figs: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंजीर के फायदे. अंजीर स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन जैसे खनिज पाए जाते हैं. इसके अलावा अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है. ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बेहद उपोयगी होते हैं. आइए जानते हैं अंजीर के फायदे और सेवन का सही तरीका

अंजीर में पाए जाने वाले पोषक तत्व (Nutrients found in Figs)

अंजीर आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, पोटैशियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन की भरपूर होता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और कैलोरी भी पर्याप्त रहती है, ये सभी तत्व एक हेल्दी शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.

अंजीर खाने का सही तरीका क्या है? (What is the right way to eat figs)

सबसे पहले तीन या चार सूखी अंजीर रात में पानी में भिगोकर रख दें सुबह उठकर खाली पेट भीगी हुई अंजीर का आप सेवन करें यह आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा. आप सोते समय भी दूध में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं.

अंजीर के सेवन से मिलने वाले खास फायदे (Special benefits of consuming figs)

इसके सेवन से आपका पेट ज्यादा समय तक भरा हुआ रहता है.

इसके अलावा यह हार्ट से संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है.

इसी तरह ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बेहद उपोयगी होते है.

इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखने में मदद करता है.

अंजीर के सेवन से महिलाओं को हार्मोनल समस्या और पीरियड्स में परेशानी नहीं होती है.

भीगे हुए अंजीर खाने से वजन कम करने में भी सहायता मिलती है.

क्या कहते हैं कि आयुर्वेद डॉक्टर

आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, अंजीर विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है, लिहाजा यह शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाता है, जो भी पुरुष यौन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, वो दूध के साथ अंजीर का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा अंजीर का सेवन लंबे समय तक जवां रखने में भी मदद करता है. इसमें मौजूद खनिज पदार्थ और विटामिन्स नए सेल्स को विकसित करते हैं. इससे पुरुषों के चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती. इसके साथ इससे पुरुषों की फर्टिलिटी बेहतर होती है.

