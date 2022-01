Benefits of raisin: बस रोज इस तरह खाना शुरू करें 10 किशमिश, दूर होंगी ये समस्याएं, मिलेंगे 4 बड़े फायदे

Benefits of raisin: आज हम आपके लिए किशमिश के फायदे (benefits of raisin) लेकर आए हैं. जी हां, किशमिश खाने में जितनी मीठी होती है, उतने ही अधिक इसके गुण भी हैं. यह थकावट दूर करने से लेकर कई बीमारियों में राहत देने तक के काम आती है. अगर आप काम करते वक्त जल्दी थक जाते हैं तो किशमिश का सेवन कीजिए. ये इम्युनिटी बूस्ट करने से लेकर पाचन को सही रखने में अहम भूमिका निभाती है.

किशमिश में पाए जाने वाले पोषक तत्व (Nutrients found in Raisins)

किशमिश में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, विटामिन-बी6 और मैंगनीज के साथ ही कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं. किशमिश में पाए जाने वाले यह सभी जरूरी पोषक तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है.

किशमिश खाने के चार जबरदस्त फायदे (Four amazing benefits of eating raisins)

1. स्पर्म काउंट बढ़ाने में मददगार

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिन लोगों को लो स्पर्म काउंट की दिक्कत होती है. उन्हें किशमिश और शहद का सेवन करना चाहिए. इससे स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद मिलती है. क्योंकि शहद और किशमिश में कई ऐसे गुण होते हैं, जो कि स्पर्म क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं.

2. पुरुषों की सेहत के लिए लाभकारी है

आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, किशमिश टेस्टोस्टोरोन बूस्टिंग फूड्स की श्रेणी में गिनी जाती है. यह एक ऐसा हार्मोन है, जो पुरुषों की सेक्सुअल समस्याओं को दूर करने का काम करता है. इसी गुण के कारण यह शादीशुदा पुरुषों के लिए और भी बेहतरीन साबित हो जाता है.

3. हड्डियों को मजबूत बनाती है किशमिश

कैल्शियम से भरपूर किशमिश हड्डियों को मजबूत बनाती है. कैल्शियम के जरिए हमारी हड्डियां और दांत दोनों ही तंदुरुस्त रहते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि आधा कप किशमिश के अंदर 45 मिलीग्राम कैल्शियम होता है. यह आपकी रोज की 4 प्रतिशत कैल्शियम की मात्रा के बराबर है.

4. पाचन में हेल्पफुल

कुछ लोगों को पाचन संबंधी समस्या रहती है. ऐसे में किशमिश आपकी मदद करती है, क्योंकि इसमें आप जो भी खाना खाते हैं उसे पचाना भी बहुत जरूरी है. इसके लिए आपके शरीर में फाइबर की भी पर्याप्त मात्रा जरूर पहुंचनी चाहिए और किशमिश किशमिश में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है. लिहाया यह पाचन शक्ति को बढ़ाती है.

किशमिश खाने का सही तरीका (right way to eat raisins)

आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि किशमिश को भिगोकर खाना चाहिए, क्योंकि इससे उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है. 10 किशमिश को रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं. इससे आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे और यह आपको दिनभर एनर्जेटिक भी रखेगा.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​​

