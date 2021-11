Best healthy food for kids: बच्चों ताकतवर बनाना है तो खिलाएं ये 6 हेल्दी चीजें, बीमारियां हमेशा रहेंगी दूर, जानिए इनके लाभ

Best healthy food for kids: अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने तो ये खबर आपके काम आ सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चों की सेहत उनकी डाइट पर ही निर्भर करती है. अगर उनकी डाइट में हेल्दी चीजें शामिल की जाएं तो बेहतर होगा.

बच्चे को ताकतवर कैसे बनाएं?

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह की मानें तो बच्चों को हर रोज विटामिन्स, मिनरल्स, फैट और प्रोटीन का संतुलित मात्रा में सेवन करना चाहिए. यह उनके शारीरिक विकास के लिए बेहद जरूरी है. वह बताती हैं कि आपका बच्चा कमजोर है तो आप उसकी डाइट में घी, मक्खन, दाल, दूध, केला, शकरकंद समेद हरी सब्जियां जरूर शामिल करें. देखिए वीडियो....

बच्चों को हेल्दी रखने के लिए खिलाएं ये चीजें (Eat these food to keep children healthy

1. बनाना शेक

केला एनर्जी का बेहतरीन स्रोत है. यह कमजोर बच्चों के लिए यह बेहद फायदेमंद होता है. इसका शेक या दूध और केला बच्चे को खिलाने से उनके वजन में वृद्धि होती है.

2. दाल का सेवन

दालें प्रोटीन की सबसे बड़ी स्रोत हैं. दाल के पानी में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. आपका बच्चा कमजोर है तो उसका वजन बढ़ाने के लिए उसे नियमित रूप से दाल का पानी पीने को दें

3. हरी सब्जियों का सेवन

हरी सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. बच्चों को ब्रोकली, आलू, मटर, पालक और बंदगोभी का नियमित सेवन करना चाहिए. इस तरह बच्‍चे को स्‍वाद के साथ-साथ पोषण भी मिल जाएगा.

4. अण्डा और आलू

कमजोर बच्चों के लिए अंडा और आलू बेहद फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि आलू में कार्बोहाईड्रेट और अंडे में प्रोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है. कमजोर बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए इनका सेवन बेहद जरूरी है.

5. घी या मक्खन

डॉक्टर रंजना सिंह के अनुसार, घी और मक्खन फैट से भरपूर खाद्य है. इसका बच्चों को नियमित रूप से सेवन कराना चाहिए. घी और मक्खन का सेवन दाल अथवा रोटी में लगाकर किया जा सकता है.

6. मलाई वाला दूध

मलाई वाले दूध में पर्याप्त मात्रा में वसा पाया जाता है, जो बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए फायदेमंद साबित होता है. अगर बच्चा दूध पीने से मना करता है तो शेक या फिर चॉकलेट पाउडर मिक्स करके उसे पिलाने की कोशिश करें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.