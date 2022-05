Causes Of Hair Fall: इन वजहों से झड़ने लगते हैं बाल, बचने के लिए जरूर करें ये 3 काम

causes of hair fall: एक वक्त था जब बालों का पतला और कमजोर होना एक उम्र के बाद होता था, लेकिन भागदौड़ भरी इस जिंदगी में समय से पहले ही बालों का झड़ना एक आम समस्या बन चुका है. अगर आपके भी बाल समय से पहले झड़ रहे हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि महिलाओं में समय से पहले बालों का झड़ना प्रेग्नेंसी के बाद अधिक देखा जाता है, लेकिन अगर सही केयर की जाए तो इस समस्या से बचा जा सकता है.

बाल झड़ने के कारण- hair loss Causes

बालों को बांधने की आदतों से भी बाल झड़ते हैं, दरअसल, जब आप बालों को टाइट से बांधते हैं तो उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचता है. केमिकल ट्रीटमेंट और ज्यादा डाई और कलरिंग के कारण भी बाल टूटते हैं. गलत खानपान और पूरी नींद नहीं लेने से भी बाल झड़ सकते हैं. हेयर ड्रायर, वायर रोलर्स, गलत तरह के हेयर ब्रश जैसी अन्य चीजों के कारण भी बाल पतले होते हैं. जब शरीर की इम्युनिटी कमजोर हो जाती है तो बाल झड़ने लगते हैं. बालों के झड़ने का एक दूसरा कारण पोषक तत्वों की कमी और खून की कमी भी हो सकती है.

बाल झड़ने पर करें ये 3 काम- Do these three things to stop hair fall

1. हेड मसाज से बचें

जब आपके बाल झड़ने हैं तो हेड मसाज करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं माना जाता है. इससे आपके हेयर फॉल हो सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि मसाज करने से बालों की जड़ें कमजोर होती हैं और स्कैल्प को मसाज करने पर ज्यादा बाल टूट सकते हैं. हालांकि, आप स्कैल्प पर तेल लगाकर रातभर इसे छोड़ सकती हैं. इसके लिए आप शुद्ध नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, बादाम का तेल और तिल का तेल यूज करें. हेल्थ एक्सपर्ट्स तो ये तक कहते हैं कि गर्म किया हुआ तेल आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा. आप तेल को स्कैल्प पर लगाने के बाद हल्के हाथों से उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए सर्कुलर मोशन से मसाज करें, लेकिन अधिक जोर न दें.

2. माइल्ड शैंपू का यूज करें

बाल झड़ने की परेशानी से बचने के लिए स्कैल्प को अच्छी तरह से साफ करना बहुत जरूरी है, इसके लिए माइल्ड शैंपू का यूज करें. बस इस बात का ध्यान रखें कि स्कैल्प और बालों को हफ्ते में दो या तीन बार बहुत कम शैंपू से धोना चाहिए. आप शिकाकाई, आंवला, रीठा, ब्राह्मी, भृंगराज, जटामांसी आदि जैसे हर्बल हेयर टॉनिक के साथ समय से पहले बालों के झड़ने का इलाज कर सकते हैं. ये सभी चीजें बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती हैं.

3. डाइट का रखें विशेष ख्याल

एक सही डाइट की मदद से आप बालों को अंदर से मजबूत बना सकते हैं. इसके लिए डाइट में ताजे फल और सब्जियों को शामिल करे. अंकुरित अनाज खाएं और दही को दैनिक आहार में शामिल करें. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रोजाना 6 से 8 गिलास पानी पिएं और इसमें नींबू पानी और फलों और सब्जियों के ताजा निकाले गए जूस को भी शामिल करें. नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, जिसमें आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज शामिल होनी चाहिए. इसके अलावा, अपने डॉक्टर से विटामिन और खनिज की खुराक लेने के लिए कहें.

Disclaimer:

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.