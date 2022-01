Curd: इन 5 चीजों के साथ कभी न करें दही का सेवन, वरना होंगे बड़े नुकसान

Curd Do not consume curd with these food: हेल्दी आहार के साथ अगर एक कटोरी मलाईदार दही मिल जाए तो खाने का मजा दोगुना बढ़ जाता है. कई गुणों से भरपूर दही हेल्दी डाइट का सुपरफूड है, जिसके सेवन से हमें तमाम तरह के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, ये तब होता है, जब आप इसका सही तरीके से सेवन करें. बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि दही को कुछ खाद्य पदार्थों के साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ये हानिकारक भी हो सकता है.

कंसल्टेंट डाइटिशियन डॉ. रंजना सिंह कहती हैं कि दही में कैल्शियम, विटामिन बी-2, विटामिन बी-12, मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर है. ये हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं. लेकिन कुछ ऐसी चीजे हैं, भी हैं जिनके साथ दही का सेवन करने से नुकसान हो सकते हैं. नीचे जानिए उनके बारे में...

इन चीजों के साथ भूलकर भी न करें दही का सेवन (Do not consume curd with these food)

1. दही और प्याज का सेवन न करें

लोग गर्मियों के सीजन में दही (yogurt) का रायता खाना काफी पसंद करते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आदत सही नहीं है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि खाद्य पदार्थ के रूप में दही की तासीर ठंडी होती है, जबकि प्याज शरीर में गर्मी पैदा करता है. दही और प्याज के मिक्स होने से आपको एलर्जी हो सकती है. साथ ही गैस, एसिडिटी और उल्टी की समस्या भी होने लगती है, जिससे डाइजेशन सही नहीं रहता है.

2. दही और आम का सेवन न करें

डाइटिशियन डॉ. रंजना बताती के अनुसार, आम और दही का सेवन करना शरीर के लिए ठीक नहीं है. यह भी सर्द और गरम का कॉम्बिनेशन है और इससे भी आपको त्वचा संबंधी समस्याएं, शरीर में विषाक्त पदार्थ पनप सकते हैं. दही और आम को साथ खाने से शरीर में टॉक्सिन पदार्थ बनने लगते है, क्योंकि इनकी तासीर एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होती है.

3. दही और मछली का सेवन न करें

हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग दही और मछली का सेवन एक साथ करते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है. अगर आप मछली के साथ दही का सेवन करते हैं तो आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. क्योंकि दही जानवरों के दूध से प्राप्त होता है और मछली भी मांसाहारी प्रोटीन युक्त स्रोत है, इससे अपच हो सकती है और पेट से संबंधित अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

4. दूध और दही

दही और दूध दोनों का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

5. तली भुनी चीजों के साथ दही

एक्सपर्ट का कहना है कि दही के साथ तली-भुनी चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही में उपस्थित एंजाइम फैट्स को पचाने में बाध उत्पन्न कर सकते हैं. वहीं, दही में मौजूद पोषक तत्व सही तरीके से हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाते हैं.

एक्सपर्ट ने बताया दही खाने का सही समय

डाइटिशियन डॉ. रंजना बताती हैं कि दही हमेशा दिन के खाने के साथ खाना चाहिए. दिन के समय दही खाने से शरीर की पाचन क्रिया ठीक बनी रहती है. दही की तासीर ठंडी होती है. इसलिए रात में दही खाने से बलगम, मोटापा, त्वचा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

