Diabetes diet: सर्दियों में डायबिटीज के मरीज क्या खाएं? ये रही ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक की पूरी लिस्ट

diabetes diet: बदलता मौसम डायबिटीज के मरीजों के ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित करता है, चाहे वह गर्मी हो, मानसून हो या सर्दी हो. अलग-अलग तापमान ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकते हैं. यही वजह है कि डायबिटीज के रोगियों के लिए हमेशा हेल्दी और मौसम के हिसाब से डाइट लेने की सलाह दी जाती है. अब सवाल उठता है कि सर्दियों में डायबिटीज के मरीज ब्लड शुगर लेवल को ठीक रखने के लिए क्या खाएं? इसी सवाल का जवाब हम आपके लिए इस खबर में लेकर आए हैं.

देश के मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, सर्दियों में शुगर पेशेंट को अपनी डाइट का खास ख्याल रखा पड़ता है. इस खबर में नीचे जो लिस्ट दी गई है, उसमें ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक खाए जाने वाले फूड्स की जानकारी है.

सर्दियों में डायबिटीज रोगियों के लिए खाने योग्य फूड्स की लिस्ट (List of foods for diabetics in winter)

सुबह का नाश्ता

उबले हुए स्प्राउट

ग्रिल्ड सलाद

मेवा, बीज

फीके फल

अदरक, दालचीनी की चाय

इलायची से बनी हर्बल चाय

दोपहर का भोजन

दाल रोटी

दोपहर के भोजन में सलाद

गरमा गरम चना

हुरदा (ताजा ज्वार भुना हुआ)

तिल से बनी चीजें (तिल)

बाजरा की रोटी

शाम में क्या खाएं

शाम को सब्जियों का सूप

टमाटर का सूप

लौकी का सूप

मटरदाल का सूप

रात में क्या खाएं

सब्जी मुरब्बा

क्विनोआ स्टू (केवल लंच और डिनर के लिए)

जौ का सूप (दोपहर का भोजन या रात का खाना)

शाकाहारी कढ़ी

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.

