शरीर में Vitamin C की कमी से झड़ने लगते हैं बाल, आंखों की रोशनी होने लगती है कम, इन चीजों को खाने से मिलेगा लाभ

Vitamin C deficiency: अगर आपके बाल झड़ने लगे हैं या फिर जोड़ों में दर्द रहता है तो ये शरीर में विटामिन सी की कमी के संकेत हो सकते हैं. इस विटामिन की कमी से दांत कमजोर होने लगते हैं और त्वचा संबंधी समस्याओं की आशंका बढ़ जाती है. इसलिए आज हम आपके लिए विटामिन C के बारे में जानकारी दे रहे हैं. कई तरह की बीमारियों से बचाने में विटामिन ही मदद करते हैं.

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शरीर के लिए अन्‍य विटामिन्‍स की तरह ही विटामिन सी ( Vitamin C) की सही तरीके से आपूर्ति भी बहुत जरूरी है. विटामिन सी एक एंटीऑक्‍सीडेंट है, जो कनेक्टिव टिश्यूज को बेहतर बनाता है और जोड़ों को सपोर्ट देने का काम करता है. अगर इसका नियमित सेवन किया जाए तो ये शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है.

शरीर में विटामिन सी की कमी होने के कारण

कब होती है विटामिन C की कमी

अगर आप स्‍मोकिंग करते हैं.

शराब पीते हैं.

खानपान ठीक से नहीं करते.

शरीर में जब विटामिन C की कमी होने लगती है तो ये लक्षण दिखते हैं... (Symptoms of Vitamin C Deficiency)

रूखी और पपड़ीदार त्वचा जोड़ों में दर्द दांतों का कमजोर होना मेटाबॉलिक क्रिया का धीमा होना सूखे और दोमुंहे बाल घाव भरने में अधिक समय लगना एनीमिया मसूड़ों से खून आना संक्रमण से लड़ने की क्षमता में कमी हल्की खरोंच आने पर भी खून बहना

आंखों को हेल्दी रखता है विटामिन सी (Vitamin C keeps eyes healthy)

डॉ. अबरार मुल्तानी के मुताबिक विटामिन सी में एंटीऑक्‍सीडेंट गुण होते हैं, जो आंखों को भी हेल्‍दी रहने में मदद करते हैं. अगर आप रोजाना विटामिन सी का सेवन करें तो आपको मोतियाबींद जैसी बीमारियों के होने की संभावना कम हो जाएगी. अगर विटामिन सी की कमी होती है आंखों के लिए खतरा बढ़ जाता है.

विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियां और समस्याएं

विटामिन C की कमी से कई लोगों को स्कर्वी रोग भी हो जाता है.

विटामिन C की कमी से कमजोरी और थकावट रहती है

विटामिन C की कमी से दांत जल्द ही ढीले हो जाते हैं

विटामिन C की कमी से नाखून भी कमजोर हो जाते हैं

विटामिन C की कमी से जोड़ों में दर्द हो जाता है

विटामिन C की कमी से बाल झड़ने लगते हैं.

महिला और पुरुष किसको कितना विटामिन सी लेना चाहिए

सामान्‍य तौर पर पुरुषों को रोजाना 90 मिलीग्राम और महिलाओं को 75 मिलीग्राम विटामिन सी जरूरत पड़ती है. जब इसकी पूर्ती नहीं हो पाती हो शरीर में कई तरह की समस्‍याएं हो सकती हैं.

विटामिन सी से भरपूर फूड्स (Vitamin C Rich Foods)

संतरा

अंगूर

टमाटर

सेब

केला

बेर

बिल्व

कटहल

शलगम

पुदीना

मूली के पत्ते

मुनक्का

आंवला

नारंगी

नींबू

दूध

चुकंदर

बंदगोभी

हरा धनिया

पालक

