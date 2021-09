Face care: निखार वापस लाकर चेहरे को बेहद खूबसूरत बना देंगे यह घरेलू उपाय, चमकने लगेगी आपकी स्किन

facial beauty remedies : अगर आप भी अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहती हैं तो ये खबर आपकी मदद कर सकती है. हम देखते हैं कि खूसबूरत दिखने की चाहत हर किसी की होती है. इसके लिए कई लोग बाजारों से महंगे-महंगे प्रोडक्ट भी खरीदते हैं. गर्मी और बारिश के मौसम में त्वचा संबंधी परेशानी (skin problems) हमें देखने को मिलती है.

इस खबर में हम आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय (home remedies) लेकर आए हैं, जिन्हें अपनाकर आप चेहरे की चमक (face glow) वापस ला सकते हैं. साथ ही स्किन को चमकदार और खूबसूरत बना सकते हैं.

इन घरेलू उपायों से करें चेहरे की देखभाल

हल्दी वाला दूध (Turmeric milk)

स्किन के लिए हल्दी वाला दूध बेहद फायदेमंद है. इसके लिए आप एक चम्मच कच्चे दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं और एक कॉटन बॉल से इसे टोनर की तरह लगाएं. हफ्ते में 2-3 बार ऐसा करने के बाद बदलाव खुद देखें.

नारियल तेल का ऐसे करें उपयोग (How to use coconut oil)

नारियल का तेल त्वचा को निखारने के लिए बेहतरीन विकल्प है. आप नारियल तेल को अपनी पसंदीदा नाइट क्रीम में मिलाकर अपने चेहरे पर मालिश करें और अगली सुबह धोएं. नारियल का तेल त्‍वचा के लिए एक सुपरफूड की तरह काम करता है, यह त्वचा की जलन के साथ ही इंफेक्‍शन से बचाता है.

ऑलिव ऑयल (जैतून का तेल) (olive oil)

चेहरे को साफ और ग्लोइंग बनाने के लिए जैतून का तेल लाभकारी है. इसके लिए आप अपनी पसंदीदा नाइट क्रीम में सोने से पहले वर्जिन ऑलिव ऑयल की कुछ बूंदें मिलाएं और अपने चेहरे की सही से मालिश करें. जैतून के तेल को सीधे अपने चेहरे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा करने से आपकी स्किन की चमक आएगी.

मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप (Multani mitti and sandalwood paste)

अगर आप चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहती हैं तो मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप आपके काम आ सकता है. इसके नियमित उपयोग से आप चेहरे को ग्लो वापस ला सकती हैं. मुल्तानी मिट्टी और चंदन को आप मिक्स कर लीजिए. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. सूखने के बाद इसे उतारते समय थोड़ा गीला जरूर करें. हफ्ते में 2-3 लेप करने के बाद खुद तय करें कि त्वचा को कितना फायदा मिल रहा है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.